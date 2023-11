Aviões elétricos, antes um sonho, começam a voar; veja fotos

Nova York | The New York Times

Chris Caputo estava no asfalto do Aeroporto Internacional de Burlington, em Vermont, no início de outubro, e olhou para as nuvens ao longe. Ele havia pilotado aeronaves militares e comerciais ao longo de sua carreira, acumulando milhares de horas de voo, mas a viagem que ele estava prestes a fazer seria muito diferente.

Isso porque o avião que Caputo pilotaria funciona com baterias. Por 16 dias, ele e seus colegas pilotaram o avião, um CX300 construído por seu empregador, a Beta Technologies, pela Costa Leste dos Estados Unidos. Eles fariam quase 20 paradas para descansar e recarregar, voando através do espaço aéreo congestionado de Boston, Nova York, Washington e outras cidades.

Quando a jornada chegou ao fim na Flórida, a Beta entregou o avião à Força Aérea, que irá experimentá-lo nos próximos meses. A viagem ofereceu uma visão do que a aviação poderia ser daqui a alguns anos —uma em que os céus estão cheios de aeronaves que não emitem os gases de efeito estufa que estão aquecendo perigosamente a Terra.

"Estamos fazendo um trabalho realmente significativo para nosso estado, nosso país e o planeta", disse Caputo. "É difícil não querer fazer parte disso."

O CX300, um avião elétrico experimental construído pela Beta Technologies, voando de Westchester, NY, para Reading, Pensilvânia, durante uma viagem de 16 dias pela Costa Leste, em Nova York - Tony Cenicola - 17.out.2023/NYT

Uma enxurrada de atividades

Durante a maior parte da história da aviação, os aviões elétricos foram pouco mais do que um sonho. Mas avanços tecnológicos, especialmente em baterias, e bilhões de dólares de investimento ajudaram a tornar viagens aéreas elétricas de curta distância—e, esperam seus apoiadores, comercialmente viáveis.

A Beta, que é uma empresa privada, levantou mais de US$ 800 milhões de investidores como Fidelity, Climate Pledge Fund da Amazon e a empresa de private equity TPG Capital. A empresa emprega cerca de 600 pessoas, principalmente em Vermont, e recentemente terminou de construir uma fábrica em Burlington, onde planeja produzir em massa suas aeronaves, que ainda não foram certificadas pela Administração Federal de Aviação.

A primeira será a CX300, um avião futurista e elegante com uma envergadura de 50 pés, grandes janelas curvas e uma hélice traseira. Esse avião é projetado para transportar cerca de 1.250 libras de carga e será seguido em breve pelo A250, que compartilha cerca de 80% do design do CX300 e é equipado com rotores de sustentação para decolar e pousar como um helicóptero. Ambas as aeronaves, que a Beta comercializa como Alia, eventualmente transportarão passageiros, diz a empresa.

A Beta é uma das muitas empresas que trabalham na aviação elétrica. Na Califórnia, a Joby Aviation e a Archer Aviation estão desenvolvendo aeronaves movidas a bateria capazes de fazer voos verticais que, segundo eles, transportarão alguns passageiros em curtas distâncias. Essas empresas têm apoiadores como Toyota, Stellantis, United Airlines, Delta Air Lines e grandes empresas de investimento. Fabricantes estabelecidos como Airbus, Boeing e Embraer também estão trabalhando em aeronaves elétricas.

O governo dos Estados Unidos também se mobilizou em prol da indústria. A FAA (Administração Federal de Aviação, sigla em inglês) tem como objetivo apoiar operações de aeronaves que utilizam novos meios de propulsão em escala em um ou mais lugares até 2028. E a Força Aérea está concedendo contratos e testando veículos, incluindo o CX300 da Beta e uma aeronave que a Joby entregou na Base Aérea de Edwards, na Califórnia, em setembro.

'Quase parte do avião'

O avião da Beta não é tão grande e poderoso quanto os jatos que Caputo pilotou para a Força Aérea, a Guarda Nacional Aérea ou a Delta. Mas o que ele perde em peso, ele compensa em charme, disse ele, observando que o avião é incrivelmente silencioso e responsivo, tornando-o um prazer de pilotar.

"Você quase se torna parte do avião", disse Caputo, acrescentando mais tarde: "Você pode meio que ouvir e sentir o ar passando pelas superfícies de controle de voo. Nós usamos capacetes agora porque é experimental e a segurança é primordial, mas podemos literalmente tirar os capacetes dentro da aeronave e apenas conversar uns com os outros."

Caputo disse que o CX300 e outras aeronaves elétricas podem abrir novas oportunidades, como conectar melhor áreas rurais que têm pouco ou nenhum serviço aéreo direto.

O avião da Beta voou até 620 quilômetros com uma única carga, mas a empresa disse que espera que seus clientes geralmente o usem para realizar viagens de 160 a 241 quilômetros. A viagem do avião para a Flórida foi permitida sob autoridade limitada concedida pela FAA.

Além de não emitirem poluentes, as aeronaves elétricas são projetadas para serem mais simples de operar e manter do que helicópteros e aviões convencionais. Mas não se espera que elas tomem os céus em grande número por alguns anos. Inicialmente, suas viagens provavelmente serão curtas —de Manhattan para o Aeroporto Internacional Kennedy, em Nova York, por exemplo, ou de Burlington para Syracuse, Nova York.

As baterias modernas podem suportar alcance e peso limitados. Como resultado, as aeronaves que elas alimentam geralmente podem transportar apenas alguns passageiros, ou a carga equivalente.

No início, espera-se que as aeronaves elétricas concorram principalmente com helicópteros, carros e caminhões. Nas cidades, voos generalizados não serão possíveis sem uma infraestrutura expandida, como locais de pouso e decolagem vertical e apoio público. O custo de produção dessas aeronaves também será alto no início, limitando seu uso aos mais abastados e a serviços críticos, como evacuações médicas, disseram os especialistas.

De certa forma, o desafio e a promessa da aviação elétrica hoje são semelhantes aos do automóvel no início do século 20, disse Kevin Michaels, diretor administrativo da AeroDynamic Advisory, uma empresa de consultoria em aviação.

"Você tinha várias centenas de fabricantes ao redor do mundo, todos com suas próprias abordagens únicas para fabricar essas máquinas, mas você não tinha estradas, não tinha semáforos, não tinha seguro", disse ele. Mas, acrescentou, a indústria eventualmente encontrou seu caminho. "As coisas se acalmaram 20 anos depois, e eventualmente os custos caíram e os vencedores surgiram. E isso mudou a forma como as coisas eram feitas, a forma como as pessoas viviam."