Aeroporto Catarina passa a operar voos internacionais 24 horas por dia

O empreendimento São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, da JHSF, primeiro aeroporto internacional dedicado exclusivamente à aviação executiva no Brasil, passou a operar voos internacionais 24 horas por dia a partir desta quarta-feira (1°).

Segundo a companhia, essa etapa do processo de internacionalização do aeroporto contribui para o aumento da capacidade de voos executivos na região de São Paulo, a maior em movimentos deste segmento no país.

Vista do Aeroporto São Paulo Catarina - Eduardo Knapp - 28.abr.2023/Folhapress

Inaugurado em dezembro de 2019, o Catarina Aeroporto já passou por três expansões significativas, ampliando o número de hangares de 2 para 12, hoje totalizando mais de 36 mil metros quadrados, além de mais 56 mil metros quadrados de pátios.

A pista possui comprimento de 2.470 metros. Além disso, foram concluídas as obras de uma pista de apoio (taxiway), paralela à principal, com previsão de homologação para dezembro deste ano, que proporcionará maior agilidade e segurança de tráfego no solo.

O aeroporto tem se tornado um relevante hub para manutenção dos principais fabricantes do mercado, possuindo hangares dedicados para aerovanes da Bombardier, Dassault e Pilatus.