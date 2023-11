Bolsa abre em queda em dia de ajustes após quatro altas seguidas; dólar sobe

São Paulo | Reuters

A Bolsa brasileira recuava nos primeiros negócios desta terça-feira (21) após quatro altas seguidas, quando atingiu seu maior nível em mais de dois anos. As ações da Vale, no entanto, seguem subindo, apoiadas pelo avanço do minério de ferro no exterior.

Já o dólar registra firme alta, também em correção após ter caído mais de 1% na véspera em sessão com baixa liquidez, enquanto investidores aguardavam a ata da última reunião do Federal Reserve em busca de mais indícios de que o aperto monetário já chegou ao fim nos EUA.

Às 10h16, o Ibovespa caía 0,42%, aos 125.427 pontos, enquanto o dólar avançava 0,65%, cotado a R$ 4,882.

Notas de dólar diante de gráfico - Dado Ruvic - 8.fev.2021/Reuters

Para além de razões técnicas, há também alguma tensão local que contribui para a aversão a risco, ponderou Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. "Mas o câmbio está muito mais dialogando com a questão internacional, primeiro com os investidores se preparando para feriado [do Dia de Ação de Graças], com menos movimentação de negócios no final da semana nos Estados Unidos, e também para a ata do Fed, que será divulgada na tarde de hoje", disse.

Depois de dados econômicos e de inflação norte-americanos mais fracos do que o esperado na semana passada, o foco do mercado passa para a ata, com divulgação agendada para as 16h (de Brasília) desta terça.

A expectativa de economistas é que o documento enfatize o posicionamento "cuidadoso" que as autoridades monetárias dos EUA têm utilizado num momento em que parece improvável que aumentem ainda mais os juros, embora não queiram dizer isso explicitamente enquanto a inflação permanece bem acima da meta de 2% do banco central.

Entre os desconfortos do mercado no âmbito doméstico, Spiess citou o risco de nova "onda de ingerência política" em estatais depois de informação, noticiada pela Reuters, de que integrantes do governo têm conversado sobre possível substituição do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, já que estão descontentes com os rumos da empresa.

Ele chamou a atenção ainda para um "contexto mais atribulado do ponto de vista fiscal", embora tenha reconhecido "vitória" da equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com manutenção, por ora, da meta de déficit primário zero para o ano que vem.

Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX, disse que investidores também ficarão atentos nesta terça ao boletim macrofiscal da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, às 14h, com a atualização das projeções do governo para o PIB e a inflação.

"Os agentes vão acompanhar essas novas projeções para tentar entender como que o Ministério da Fazenda vai, a partir desses números, tentar desenhar o desenvolvimento do próximo ano nesse contexto recente de debate sobre uma possível alteração da meta fiscal ou não, porque há ainda uma dúvida, uma incerteza nesse processo."