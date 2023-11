Peso argentino abre em queda em primeira negociação após vitória de Milei

São Paulo | Reuters

O peso argentino era negociado em baixa na abertura desta terça-feira (21), com a retomada das negociações no país após a vitória do ultraliberal Javier Milei nas eleições presidenciais e um feriado bancário.

Operadores disseram que a moeda oficial cedia 0,59%, para 356,10 por dólar na venda, nos primeiros negócios do dia, com a regulação da liquidez pelo banco central do país.

A Argentina prorrogou na segunda-feira até 10 de dezembro um benefício para todo o complexo exportador de uma taxa de câmbio preferencial para liquidar parte das divisas obtidas com suas vendas, a fim de incentivar os negócios e aumentar as reservas do país.

Para ações de empresas do país, no entanto, é esperada alta sólida, devido às expectativas animadoras geradas por um novo governo ultraliberal.

As ações das empresas argentinas listadas nos Estados Unidos subiram até 40% na segunda-feira lideradas pela empresa petrolífera YPF, e a dívida soberana se recuperou com o otimismo em relação ao novo presidente da terceira maior economia da América Latina, que sofre com uma inflação de três dígitos, uma recessão iminente e o aumento da pobreza.

O candidato à Presidência da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires - Agustin Marcarian - 6.set.2023/Reuters

"A agenda de Milei cria ilusão, há uma visão positiva, embora haja problemas muito difíceis de resolver", disse o analista Marcelo Elizondo. "Os mercados externos endossam o fato de que houve a derrota de uma força [política] que levou ao caos econômico", acrescentou, referindo-se ao peronismo que impulsionou o candidato Sergio Massa.

Analistas do Morgan Stanley previram um ajuste de pelo menos 80% na taxa de câmbio oficial da Argentina em dezembro, após o resultado presidencial nas urnas.

O banco acrescentou que o país provavelmente negociará um novo programa de empréstimo com o Fundo Monetário Internacional "com relativa rapidez" para evitar atrasos com o FMI, com quem tem um programa de empréstimo de 44 bilhões de dólares.

O peso oficial fechou a sexta-feira em 354 por dólar e o peso paralelo "blue" foi negociado a 950 na quinta-feira, o último dia de negócios genuínos nesse mercado influente quando se trata de tomar decisões financeiras. A diferença subiu para 168,4%.

"O presidente eleito terá de dissipar as várias fontes de incerteza que afetam os argentinos. Ele terá de vestir o uniforme de um líder desde o momento zero", disse Pablo Besmedrisnik, diretor e economista da Invenómica.