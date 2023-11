Bolsa sobe após dados positivos de inflação nos Estados Unidos

São Paulo

A Bolsa brasileira operava em alta na manhã desta quinta-feira (3),após a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, em um momento de apostas crescentes na tese de que o Federal Reserve encerrou o ciclo de aperto monetário.

O Departamento de Comércio dos EUA divulgou que o índice de preços PCE, acompanhado de perto pelo Fed para decisões sobre juros, acumulou alta de 3,0% nos 12 meses até outubro, taxa anual mais fraca desde março de 2021, após avanço de 3,4% em setembro.

Já o dólar tinha forte alta, acompanhando o fortalecimento da divisa norte-americana no exterior após ter caído nos últimos pregões.

Painel eletrônico de índices de mercado na B3, a Bolsa brasileira, em São Paulo - Paulo Whitaker - 7.jan.2016/Reuters

Investidores alertavam para chances de volatilidade elevada na primeira metade do pregão devido à disputa pelo fechamento da Ptax de fim de mês, uma taxa de câmbio calculada pelo Banco Central que serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la para níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas ou vendidas em dólar.

"Toda a atenção está voltada para os dados do PCE, medida de inflação favorita do Fed, e a confirmação de que a inflação segue desacelerando, abrindo espaço para discussões sobre início do período de cortes nos juros e o tão almejado pouso suave da economia", disse o banco Inter em nota.

Às 11h06, o Ibovespa subia 0,58%, aos 126.901 pontos, enquanto o dólar avançava 0,92%, a R$ 4,931.

Num geral, a perspectiva de juros mais baixos nos Estados Unidos costuma levar a um redirecionamento de recursos para países mais rentáveis, ainda que mais arriscados, como o Brasil.

Por trás da alta do dólar nesta sessão, investidores também citavam movimentos típicos do final do ano, período em que empresas e fundos costumam ter maior demanda pela moeda norte-americana conforme se preparam para enviar remessas de recursos para o exterior.

Com Reuters