Bolsa sobe com alívio em rendimentos de papéis dos EUA

São Paulo

A Bolsa brasileira operava em alta na manhã desta quarta-feira (22) impulsionada pela queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, os chamados "treasuries", que tende a beneficiar ativos de risco.

As ações da Vale seguem subindo e também apoiam o Ibovespa, ainda sob o avanço dos preços do minério de ferro no exterior. A Petrobras, no entanto, registra mais um dia negativo e pesa sobre o índice, em dia de forte queda do petróleo.

Além disso, Israel e Hamas chegaram a um cessar-fogo nesta semana, o que contribui para a estabilidade do pregão.

No câmbio, o dólar rondava a estabilidade, com investidores ainda repercutindo a divulgação da última ata do Fed (Federal Reserve, o banco central americano).

Às 11h08, o Ibovespa subia 0,83%, aos 126.675 pontos, enquanto o dólar caía 0,09%, cotado a R$ 4,892.

Notas de dólar - Dado Ruvic - 17-Jul-2022/Reuters

O comportamento do mercado doméstico estava em linha com a leve oscilação do dólar no exterior, onde seu índice contra uma cesta de pares fortes subia 0,1%, sem se afastar muito de uma mínima em dois meses e meio atingida na véspera.

O dólar tem mostrado fraqueza recentemente, o que participantes do mercado têm atribuído ao arrefecimento dos rendimentos dos treasuries, depois que os títulos do governo dos EUA com prazo em dez anos caíram ante máximas em vários anos acima de 5%.

"Esse cenário, dado que a gente tem uma taxa americana livre de risco, mas remunerando menos o capital, gerou uma saída da moeda americana do mercado americano, ou seja, um fluxo de venda expressivo que acaba deteriorando o valor do dólar", disse Bernard Faust, sócio da One Investimentos.

A queda dos treasuries acelerou depois que dados recentes dos Estados Unidos mostraram sinais de perda de ímpeto econômico e arrefecimento da inflação, o que fez com que operadores abandonassem a possibilidade de mais altas de juros pelo Fed e passassem a adiantar suas apostas para cortes de taxa no ano que vem.

A ata do último encontro do Fed, embora tenha mostrado tom ainda bastante cauteloso por parte das autoridades de política monetária, não teve grande impacto nas expectativas do mercado sobre os juros. O documento, divulgado na véspera, mostrou que os membros do Fed concordaram que só precisarão aumentar os juros novamente "se" as informações recebidas mostrarem progresso insuficiente na redução da inflação.

Com Reuters