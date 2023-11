China diz ter lançado internet mais rápida do mundo de 1,2 terabits por segundo

Bloomberg

A Huawei e a China Mobile construíram uma rede de internet de 3.000 quilômetros (1.860 milhas) que liga Pequim ao sul, projeto que o país está divulgando como seu mais recente avanço tecnológico.

As duas empresas se uniram à Universidade Tsinghua e à provedora de pesquisa Cernet.com para construir o que eles afirmam ser a primeira rede de internet do mundo a alcançar uma largura de banda "estável e confiável" de 1,2 terabits por segundo, várias vezes mais rápida do que as velocidades típicas ao redor do mundo.

Os testes começaram em 31 de julho e desde então passaram por vários testes que verificaram esse marco, disse a universidade em comunicado.

Mulher segura iPhone 15 Pro e um Huawei Mate 60 Pro em loja em Xangai, China - Aly Song - 22.set.23/Reuters

A Tsinghua, alma mater do presidente chinês Xi Jinping, está promovendo o projeto como uma novidade na indústria, construída inteiramente com tecnologia nacional, e destaca a Huawei em seu comunicado.

A empresa chinesa causou impacto em agosto ao lançar um smartphone 5G com um processador sofisticado feito na China, provocando comemoraçãões na mídia estatal e social chinesa. O episódio também gerou debate em Washington sobre se a administração de Joe Biden foi longe o suficiente nas tentativas de conter as conquistas tecnológicas chinesas.

A rede "é operada com base em tecnologias-chave de propriedade doméstica da China", disse a agência oficial de notícias Xinhua em relatório publicado no site da Tsinghua.

A agência Bloomberg não verificou a autenticidade das afirmações. Em fevereiro, a Nokia —rival global da Huawei— anunciou que alcançou 1,2 terabits por segundo em distâncias "metropolitanas" de cerca de 118 quilômetros em uma rede óptica na Europa.