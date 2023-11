O país que proibiu TikTok para 'preservar a harmonia social'

BBC News Brasil

O Nepal proibiu o TikTok, da China, porque o conteúdo da rede social "era prejudicial à harmonia social".

A decisão surge dias após o país ter aprovado uma nova regra que exige que as empresas de redes sociais criem escritórios no país.

Tela de celular exibe o logotipo do Tik Tok - Loic Venance/AFP

O TikTok, que tem cerca de um bilhão de usuários mensais, foi banido por vários países, incluindo a Índia.

No início deste ano, Montana tornou-se o primeiro estado americano a bani-lo, enquanto o Parlamento do Reino Unido o bloqueou da sua rede.

A Ministra das Comunicações e Tecnologia da Informação, Rekha Sharma, disse à BBC Nepali, o serviço da BBC no Nepal, que a plataforma divulgou conteúdo impróprio.

Ela acrescentou que a proibição entraria em vigor imediatamente. "As autoridades de telecomunicações foram instruídas a respeitá-la."

Mas Gagan Thapa, um líder sênior do Congresso do Nepal, que faz parte do governo de coligação, questionou a decisão do governo de impor uma proibição ao TikTok.

Ele disse que essa era uma tentativa de restringir a liberdade de expressão e que as autoridades deveriam se concentrar na regulamentação da plataforma.

O TikTok está sob escrutínio de autoridades de todo o mundo devido à preocupação de que os dados dos usuários possam ser repassados ao governo chinês.

Sua controladora, ByteDance, já rejeitou a alegação. O TikTok não respondeu ao pedido da BBC para comentar a última proibição do governo do Nepal.

Embora o TikTok esteja atrás do Facebook e Instagram em número de usuários, seu crescimento entre os jovens supera em muito o de seus concorrentes.

Mais de 1.600 casos de crimes cibernéticos relacionados ao TikTok foram registrados nos últimos quatro anos no Nepal, de acordo com relatos da imprensa local.

De acordo com o relatório da BBC Media Action sobre o uso da rede no Nepal, o TikTok é a terceira plataforma mais usada nacionalmente.

Embora o YouTube e o Facebook sejam populares entre os usuários da internet de todas as faixas etárias, o TikTok é altamente popular entre os grupos etários mais jovens, com mais de 80% dos usuários com idades entre 16 e 24 anos que usam a plataforma.

O Paquistão baniu temporariamente o aplicativo pelo menos quatro vezes desde outubro de 2020, enquanto o serviço de compras online na plataforma foi fechado na Indonésia no último mês.