Elon Musk e premiê britânico conversam sobre robôs assassinos e o sentido da vida

O bilionário Elon Musk saudou o engajamento da China na segurança da inteligência artificial e disse que gostaria de ver Pequim alinhada com o Reino Unido e os Estados Unidos sobre o assunto. Ele fez os comentários durante uma conversa em Londres nesta quinta-feira (2) ao lado do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Musk apoiou a inclusão da China na primeira Cúpula de Segurança de IA, realizada em Bletchley Park, na Inglaterra, que reuniu as principais empresas e nações para um acordo sobre as etapas iniciais de como gerenciar os riscos dos modelos de IA de ponta.

"Se os Estados Unidos, o Reino Unido e a China estiverem alinhados em relação à segurança, isso será bom, porque é onde a liderança geralmente está", disse.

Musk, que em maio recebeu um tratamento semelhante ao da realeza durante uma visita à China, saudou o fato de Pequim ter participado das conversas sobre segurança de IA no evento.

"Acho que tê-los aqui foi realmente essencial. Se eles não participarem, é inútil."

Sunak entrevistou Musk —homenageado no Reino Unido como convidado principal na cúpula de dois dias— em um pequeno palco em uma sala dourada na Lancaster House de Londres, um dos locais mais opulentos do governo britânico, que é frequentemente usado para funções diplomáticas.

Sunak, um autoconfesso nerd da tecnologia, disse que se sentiu "privilegiado e animado" por receber Musk e aproveitou a ocasião para fazer uma proposta de investimento não tão sutil, quando o fundador da Tesla e da SpaceX disse que as empresas iniciantes precisavam de altas recompensas para assumir riscos no setor.

"Temos um sistema tributário que apoia isso", disse Sunak.

GÊNIO MÁGICO

A discussão eclética ocorreu diante de um público convidado de dezenas de outros líderes empresariais, o evento final de uma cúpula de dois dias vista como um grande passo à frente no aproveitamento seguro da IA.

Musk e Sunak concordaram com a possível necessidade de "desligamentos" físicos para evitar que os robôs fiquem fora de controle de forma perigosa, fazendo referência à franquia de filmes "O Exterminador do Futuro" e a outros filmes de ficção científica.

"Todos esses filmes com o mesmo enredo terminam, fundamentalmente, com a pessoa desligando o robô", disse Sunak, acrescentando que a importância de interruptores físicos de desligamento fez parte das discussões na reunião de cúpula no início do dia.

Musk disse a Sunak que achava que a IA era "a força mais perturbadora da história", especulando que a tecnologia seria capaz de "fazer tudo" e tornar o emprego como o conhecemos hoje uma coisa do passado.

"Não sei se isso deixa as pessoas confortáveis ou desconfortáveis", disse ele.

"É bom e ruim ao mesmo tempo. Um dos desafios do futuro será: como encontrar sentido na vida se você tem um gênio mágico que pode fazer tudo o que você quiser?"