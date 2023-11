Para jovens desempregados da China, hostels se tornaram o lugar ideal

Xangai | The New York Times

Em um hostel para jovens no centro de Xangai, em meio ao barulho monótono de um secador de cabelo, ao grito de um liquidificador e ao aroma persistente de macarrão instantâneo apimentado, Ethan Yi, 23, refletia sobre o estado do mundo.

"Por que eu, um graduado, não consigo encontrar um emprego?", lamentou Yi enquanto estava sentado na área comum do hostel após um dia de entrevistas sem sucesso. "Por que são apenas empregos que pagam apenas US$ 400 [R$ 1.982] ou US$ 500 [R$ 2.477] por mês que me querem? Às vezes me pergunto, como pode ser tão difícil?"

Essa é a pergunta que está sendo feita nos hostels de toda a China, onde a taxa de desemprego entre os jovens atingiu nível recorde. Esses locais se tornaram refúgios para jovens que tentam a corte nas grandes cidades, precisando de um lugar para descansar após entrevistas consecutivas, planejar uma próxima reunião de networking ou enviar mais currículos.

O hostel The Together, em Xangai, atrai jovens que buscam empregos nas grandes cidades - Qilai Shen/The New York Times

No Together Hostel, onde Yi estava hospedado, os recém-chegados navegam por anúncios de emprego online cercados por mapas que destacam os melhores lugares para tomar sopa com bolinhos em Xangai.

Cartazes anunciando shows de comédia locais eram amplamente ignorados por recém-formados que ligavam para seus pais em busca de conselhos ou conforto.

Quando perguntado o que ele estava fazendo no hostel, Yi, que estava sentado ociosamente no bar de smoothies, respondeu: "Pensando na vida".

Muitos dos hóspedes chegam com grandes esperanças. Yi, que estava visitando Xangai pela primeira vez, vindo de sua casa na província central de Hunan, ficou encantado ao ver muitos estrangeiros na cidade, pois queria trabalhar com comércio internacional ou tradução.

Ele chegou em um sábado e, com várias entrevistas marcadas para a semana, passou o fim de semana turistando. À noite, ele voltava para o quarto arrumado e banheiro privativo que compartilhava com outras três pessoas por cerca de US$ 13 (R$ 64) por noite.

Mas na segunda-feira seguinte, ele estava desanimado. Uma entrevista naquela manhã, em uma startup, terminou em poucos minutos. Algumas horas depois, ele recebeu o aviso de rejeição de outra vaga para a qual foi entrevistado antes de chegar. Ele queria um salário de pelo menos US$ 950 (R$ 4.700) por mês, um pouco acima da média em Xangai, mas a probabilidade parecia pequena.

"Agora me sinto bastante perdido", disse Yi, enquanto os hóspedes com toalhas enroladas nos cabelos molhados passavam pelo saguão. "Meu pai acabou de me dizer que está tudo bem, para continuar procurando. Mas, sinceramente, você ainda precisa pensar no problema do dinheiro —não quero desperdiçar muito. Então meu tempo é limitado."

Jovens fazem check-in em hostel de Pequim; nível de desemprego entre jovens atingiu nível recorde na China - Gilles Sabrié - 26.out.2023/The New York Times

Os hostels são necessários em parte por causa da natureza hipercompetitiva do mercado de trabalho chinês para trabalhos em escritórios.

As oportunidades mais desejáveis ainda estão concentradas em algumas megacidades como Xangai ou Shenzhen, mesmo com o número de universidades e graduados em todo o país tendo aumentado consideravelmente.

O excesso de graduados significa que candidatos que não estiverem dispostos a viajar para entrevistas —e pagar suas próprias despesas— podem ser facilmente descartados.

A competição se tornou ainda mais acirrada com a desaceleração da economia chinesa. O desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos em áreas urbanas atingiu um recorde de 21,3% em junho, antes de o governo parar de publicar os dados.

Alguns jovens que conseguiram emprego recebem tão pouco que não podem pagar um depósito de contrato de locação de longo prazo, ou têm medo de assinar um contrato com medo de serem demitidos de repente. Esse era o caso do colega de beliche de Yi.

A competição também estava pesando muito sobre Zhi Yanran, que havia viajado para o hostel no dia anterior, vindo de sua casa na província de Jiangxi. Zhi havia feito três entrevistas naquele dia e teria mais duas no dia seguinte, para cargos em recursos humanos; ela também continuou a enviar novas candidaturas entre uma entrevista e outra.

Ainda assim, Zhi disse que sentia que estava ficando para trás de seus colegas de pós-graduação, que haviam começado a procurar emprego há muito tempo. Ela havia começado apenas em setembro, depois de "ficar deitada" —tang ping, gíria chinesa para relaxar e ignorar as pressões— por "um longo tempo", disse.

Quanto tempo exatamente? Cerca de dois meses, desde que se formou em junho. Mas isso foi muito tempo, insistiu Zhi. "É tão difícil encontrar um emprego agora!"

Quadro de avisos com notas deixadas por hóspedes em hostel de Pequim - Gilles Sabrié - 26.out.2023/The New York Times

Embora as taxas de desemprego sejam maiores para os recém-formados, outros grupos também têm enfrentado dificuldades. No saguão, por volta das 21h, enquanto os entregadores de comida entravam e saíam gritando pedidos, Kris Zhang, 30, estava deitado em um sofá tentando cochilar.

Zhang era bem pago como programador do Alibaba, gigante do comércio eletrônico, até ser demitido este ano. Ele queria ficar em Hangzhou, onde trabalhava e já havia comprado uma casa e um Audi, mas não conseguiu encontrar um novo emprego lá que pagasse o suficiente para cobrir seus mais de US$ 27.000 (R$ 130 mil) anuais em hipoteca e financiamento do carro.

Então, na semana anterior, ele havia aceitado relutantemente uma oferta em Xangai, enquanto continuava procurando vagas em Hangzhou. Ele estava morando no hostel na esperança de que sua estadia em Xangai fosse breve.

Ele mostrou o conteúdo escasso de uma mala prateada de casca dura —algumas camisas e shorts emaranhados, ocupando apenas 25% do espaço— como se tornasse concreto o curto período que queria passar lá.

Ainda assim, Zhang reconheceu que a realidade pode ser mais difícil. "Antes, você podia procurar de olhos fechados e receber dezenas de ofertas por ano", disse. "A situação agora é muito pior."