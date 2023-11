Importações de carros geram aumento nas vendas e queda na produção, diz Anfavea

São Paulo

A produção de veículos leves e pesados teve queda de 4,4% entre setembro e outubro, que terminou com 199,8 mil unidades fabricadas. O dado divulgado nesta quarta-feira (8) pela Anfavea (associação das montadoras) contrasta com a alta de 10,2% nas vendas no mesmo período.

O mês de outubro finalizou com 217,7 mil veículos leves e pesados emplacados no Brasil. É a terceira vez no ano que a marca de 200 mil unidades vendidas é ultrapassada.

Produção de veículos diminui e venda aumenta em outubro, aponta Anfavea - Rivaldo Gomes - 05.jun.2020/Folhapress

De acordo com a Anfavea, o principal fator que impactou as vendas foi o aumento de 27% nas importações de veículos, com a entrada de 57,6 mil veículos estrangeiros no Brasil.

"Estamos nos aproximando do patamar pré-pandemia, e depois vamos ver se tudo isso é festa", diz Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea. Ele afirma ainda que o varejo apresentou bom resultado, mas são as locadoras que puxam o mercado.

"Houve um crescimento de 29% nas vendas para locadoras em outubro, 75 mil unidades foram emplacadas para essas empresas. O varejo não cresce na mesma proporção, embora não esteja ruim."

Ainda segundo o presidente da Anfavea, as exportações para a Argentina caíram 36% em outubro, "e mesmo assim tivemos uma alta de 14% graças principalmente aos embarques para México e Uruguai".