Inflação sobe 0,24% em outubro e fica abaixo das projeções

Rio de Janeiro

A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), subiu 0,24% em outubro, após avançar 0,26% em setembro, informou nesta sexta-feira (10) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Na mediana, analistas do mercado financeiro projetavam variação de 0,29% para o mês passado, segundo a agência Bloomberg.

No acumulado de 12 meses, o IPCA atingiu 4,82% até outubro, apontou o IBGE. Nesse recorte, a variação era de 5,19% até setembro.

Consumidores fazem compras em atacarejo em São Paulo - Rubens Cavallari - 12.abr.2022/Folhapress

O IPCA serve como referência para o regime de metas de inflação do BC (Banco Central). Em 2023, o centro da medida perseguida pela autoridade monetária é de 3,25% para o acumulado em 12 meses até dezembro.

A tolerância é de 1,5 ponto percentual para mais (4,75%) ou para menos (1,75%). Ou seja, a meta será cumprida se o IPCA ficar dentro desse intervalo até o final do ano.

Analistas do mercado financeiro projetam inflação de 4,63% no acumulado até dezembro de 2023, conforme a mediana da edição mais recente do boletim Focus, divulgada pelo BC na segunda-feira (6). Isso significa que a estimativa está abaixo do teto da meta (4,75%).