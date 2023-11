Lucro do Itaú cresce 11,9%, para R$ 9 bilhões no 3º trimestre de 2023

São Paulo

O Itaú Unibanco teve um lucro líquido recorrente de R$ 9,04 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O número representa um crescimento de 11,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (6).

O resultado veio levemente acima da média de expectativas dos analistas consultados pela Bloomberg, de R$ 8,9 bilhões. Já na comparação com o segundo trimestre de 2023, o resultado é 3,4% maior.

Fachada de agência do Itaú no Rio de Janeiro; banco divulgou balanço do terceiro trimestre de 2023 nesta segunda (6) - Sergio Moraes/Reuters

O ROE (retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio anualizado), que indica a rentabilidade da operação, manteve o ritmo de melhora dos trimestres anteriores e foi de 21% para 21,1%.

Segundo o banco, os fatores que mais pesaram para o resultado são o aumento da margem financeira com clientes, impulsionado pelo crescimento da carteira de crédito, e o aumento das receitas com serviços e seguros.

A carteira de crédito total cresceu 4,7% ante o terceiro trimestre de 2022, atingindo R$ 1,16 trilhão em setembro de 2023.

Para pessoas físicas, o crédito pessoal foi o que mais cresceu na comparação anualizada (17,9%), seguido do crédito imobiliário (12,1%) e veículos (3,1%).

Já a parte de serviços e seguros cresceu 5,2% em relação ao mesmo período de 2022, com o aumento no faturamento de cartões —tanto em emissão quanto em adquirência—, de administração de consórcios, das operações de banco de investimento e dos prêmios ganhos em seguros, o que contribuiu para o crescimento de 19% do segmento.

O custo do crédito totalizou R$ 9,263 bilhões no terceiro trimestre de 2023, alta de 15,9% quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado, com uma maior despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa no Brasil. Já a inadimplência no Brasil se manteve em 3,5%.

A despesa operacional contábil caiu de R$ 20,4 bilhões no segundo trimestre para R$ 20 bilhões no terceiro trimestre. Nesse intervalo, o banco reduziu seu quadro de funcionários. Eram 99.864 ao fim de junho. Ficaram 97.486 em setembro.

"Nesse trimestre, reafirmamos nossa trajetória de crescimento sustentável, atingindo 21,1% de rentabilidade, suportados pelo crescimento das nossas receitas e da nossa carteira de crédito. Nossos índices de atraso se mantêm estáveis, o custo do crédito diminuiu e atingimos 39,8% de índice de eficiência nos últimos nove meses, melhor nível da história do Itaú Unibanco", disse Alexsandro Broedel, diretor financeiro do Itaú Unibanco, no balanço.

RAIO-X | ITAÚ UNIBANCO

Fundação: 2008, ano de fusão do Banco Itaú e do Unibanco

Lucro líquido no 3º trimestre de 2023: R$ 9 bilhões

Agências e PABs: 3.509

Funcionários: 97,5 mil

Principais concorrentes: Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal