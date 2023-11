Magazine Luiza identifica 'incorreções' e reapresenta balanços

São Paulo | Reuters

O Magazine Luiza afirmou nessa segunda-feira (13) que foram identificadas incorreções em lançamentos contábeis de bonificações a fornecedores, o que levou à reapresentação de demonstrações financeiras da companhia, conforme fato relevante.

A varejista afirmou que as incorreções em lançamentos contábeis foram identificadas no âmbito de apurações internas, junto a TozziniFreire Advogados e à PwC, após denúncia anônima mais ampla, e que não se confirmou, em março deste ano.

A companhia afirmou que as incorreções decorrem das chamadas notas de débito —documento utilizado para o reconhecimento contábil das receitas de bonificações a fornecedores.

Magazine Luiza reapresenta balanços da empresa - Zanone Fraissat - 07.jan.2022 / Folhapress

A empresa disse que algumas notas de débitos foram emitidas pela companhia e assinadas por fornecedores "sem observar com precisão as obrigações de desempenho —as quais variam de acordo com as especificidades de cada negociação— em momento específico no tempo."

Em função disso, o Magazine Luiza afirmou que realizou a correção dos lançamentos contábeis correspondentes, refletidos nas demonstrações financeiras do terceiro trimestre divulgadas nesta segunda-feira.

A medida reflete, de acordo com a empresa, uma redução acumulada no patrimônio líquido de R$ 829,5 milhões sobre o valor do fim de junho deste ano, líquido de impostos e sem impacto no fluxo de caixa.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Esse valor, porém, foi parcialmente compensado pelo reconhecimento de R$ 688,7 milhões em créditos tributários pela companhia no terceiro trimestre, o que levou ao lucro líquido de R$ 331,2 milhões no período, revertendo o prejuízo de um ano antes.

Assim, o impacto das incorreções no patrimônio líquido acabou sendo de R$ 322,1 milhões, após os créditos tributários.

Em notas explicativas divulgadas junto ao balanço nesta segunda-feira, a companhia afirmou que reapresentou, por meio de dados não auditados, números de 2022, diante da identificação das incorreções. O prejuízo líquido do terceiro trimestre do ano passado, por exemplo, foi a R$ 190,9 milhões. Anteriormente, o balanço apresentado mostrava prejuízo de R$ 166,8 milhões.

O Magazine Luiza ainda afirmou que foram aprovadas medidas visando o aprimoramento dos mecanismos de controles internos, como a revisão das matrizes de riscos e aprimoramento de sistema automatizado de gestão de verbas de fornecedores, entre outros.

Lucro no terceiro trimestre

A empresa divulgou que obteve lucro líquido de R$ 331,2 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo prejuízo de R$ 190,9 milhões no mesmo período do ano anterior, em resultado impulsionado pelo reconhecimento de créditos tributários.

Analistas, em média, esperavam prejuízo líquido de R$ 154,1 milhões, com base em dados da LSEG.

O Magazine Luiza afirmou, em relatório de resultados, que reconheceu no trimestre crédito tributários, referentes a períodos anteriores a 2022, de R$ 688,7 milhões, incluindo principal e atualização monetária.

A decisão pelo reconhecimento, afirmou o Magazine Luiza, veio após recente decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) relacionada a não incidência de PIS/Cofins sobre bonificações recebidas de fornecedores.

Na versão ajustada, que desconsidera eventos não recorrentes como os créditos tributários, a empresa teve prejuízo líquido de R$ 143,4 milhões de reais, uma perda 15,7% menor do que a vista um ano antes.

A receita líquida do Magazine Luiza foi de R$ 8,6 bilhões no terceiro trimestre, queda de 2,6% no comparativo anual.

As vendas em lojas físicas aumentaram 2,3%, enquanto as vendas diretas via comércio eletrônico caíram 4,3%, e o marketplace viu crescimento de 24,8%.

O Magazine Luiza elevou a margem bruta no trimestre para 30,4%, de 27,5% um ano antes. "Parte da explicação para esse desempenho está, mais uma vez, no forte crescimento da receita de serviços e na conclusão do repasse do DIFAL", disse a companhia.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em R$ 487,5 milhões, redução de 0,7% frente a um ano antes.

As despesas com vendas subiram 11,4%, para R$ 1,7 bilhão.