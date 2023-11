Sustentabilidade no canteiro de obras ganha força entre construtoras

São Paulo

A construção civil é uma das atividades mais poluentes do planeta: gera resíduos, emite dióxido de carbono, causa barulho e consome muita energia. Para tentar contornar esses problemas, construtoras estão adaptando seus processos desde o canteiro de obras para minimizar o impacto ambiental.

Entre os recursos estão a utilização de caçambas e lixeiras para coleta seletiva, limpeza das rodas de caminhões para que os resíduos não se espalhem pela rua e proteção de taludes para execução de aterro, além de ações educativas para os trabalhadores.

Muitas empresas têm ido em busca de certificações internacionais como LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) e AQUA (Alta Qualidade Ambiental), que reconhecem edifícios e construções sustentáveis.

Canteiro do Ayra Pinheiros tem materiais reciclados e que podem retornar para as obras - Divulgação/SKR

A Arqos é signatária do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas) desde 2022 e implanta seus canteiros com o uso de materiais recicláveis e ambientalmente responsáveis, como tinta esmalte ecológica e sistema de captação de água das coberturas para reúso.

A empresa está em processo de certificação Edge, e o projeto do Vista Alta Condomínio Residencial, em Santana de Parnaíba (Grande São Paulo) tem como premissa a redução de, pelo menos, 20% no consumo de água e de energia em comparação com outras edificações da região.

Segundo Felipe Chukr, CEO da Arqos , para a redução do consumo de água, o paisagismo do condomínio será 100% de espécies nativas, com baixa necessidade de irrigação e uso de água de bacias de captação de águas pluviais.

"Para a redução do consumo de energia, será implantado um sistema de utilização de energia solar para as áreas comuns e uso de iluminação com leds de alta eficiência. Além disso, as casas foram projetadas para ter conforto térmico e lumínico que propicie a redução do consumo energético."

A Trisul criou o Programa de Sustentabilidade das Obras e tem um sistema online de gerenciamento de dados. A partir daí, gera indicadores econômicos e ambientais do uso racional da água e da energia, e também faz a gestão de resíduos em seus canteiros.

O empreendimento Oscar Ibirapuera, lançado em 2019 e entregue em 2022 em São Paulo, foi o primeiro edifício do Brasil a ser certificado com o Selo Procel Edificações Residenciais, administrado pela Eletrobras. O carimbo atesta a eficiência energética do empreendimento localizado na zona sul de São Paulo.

O projeto tem um sistema de reutilização de água para chuveiros e torneiras, além de lâmpadas inteligentes que consomem 18% menos energia.

Para Victor Dias, coordenador de sustentabilidade da Trisul, a construção civil está bem evoluída nas preocupações ambientais, com muitas empresas desejando absorver a sustentabilidade em seus processos.

"Do ponto de vista de investimento, digo que vale muito a pena obter um canteiro consciente, já que os custos são irrisórios."

O custo de implantação de um canteiro de obras está diretamente relacionado ao tamanho da equipe que vai utilizar o espaço. A Arqos, por exemplo, calcula que, para a implantação de um canteiro que será utilizado por até 550 pessoas, o custo aproximado é de R$ 800 mil.

Operando em 23 cidades do interior paulista, o Grupo ADN fez uma parceria com Raízen Power para trabalhar somente com energia renovável em obras, filiais, sedes e estandes. De acordo com a empresa, além de ser uma medida sustentável, a iniciativa pode representar uma economia de 10% no orçamento.

Com o residencial Boulevard Atlântica, a América Realty focou na sustentabilidade desde a escolha do terreno. A incorporadora aproveitou a topografia para montar o seu estande de vendas, com uma área comum similar à do futuro empreendimento em Santo André (Grande SP).

Apelidado de Casa de Verão, o espaço vai replicar uma área de 140 m² que terá piscina, espaço gourmet com churrasqueira e forno a lenha, balanços e uma mesa grande com um cooler no centro para gelar as bebidas. Esse móvel, que custou R$ 35 mil à incorporadora, fará parte do empreendimento.

"Todo o enxoval, as louças, os móveis e o forno serão reembalados e entregues ao empreendimento quando ele ficar pronto, ou então vamos utilizar em novos estandes", afirma Israel Eloy, presidente da América Realty.

"Estimamos um reaproveitamento de 70% do que está no estande. Só não reaproveitaremos pisos e drywall. Os 30% que vão sobrar serão, quase na totalidade, reciclados."

O prédio terá apartamentos de 63 m² a 82 m², captação da água da chuva para o paisagismo e placas fotovoltaicas no telhado para a captação de energia solar. O valor médio do metro quadrado é de R$ 9.100.

Segundo a Lopes, responsável pelas vendas, 80% das unidades foram vendidas em 40 dias.

Exemplos de práticas sustentáveis adotadas em canteiros de obra

Gestão eficiente de resíduos por meio da implementação de sistemas de coleta seletiva e reciclagem, reduzindo a quantidade de materiais enviados para aterros sanitários

Uso de materiais sustentáveis, priorizando os com certificações ambientais, provenientes de fontes renováveis e recicladas, contribuindo para a redução da pegada de carbono

Eficiência energética possível pela adoção de práticas para redução do consumo de energia, como a utilização de tecnologias mais eficientes, sistemas de iluminação com leds e a implementação de fontes renováveis de energia sempre que possível

Captação de água da chuva pela instalação de sistemas próprios.

Canteiros de obras verdes, visando não apenas a estética, mas também a melhoria do microclima e a absorção de dióxido de carbono.

Conscientização e Treinamento para a equipe de construção, promovendo práticas sustentáveis no dia-a-dia do canteiro de obras

Transporte Sustentável para deslocamento de pessoal e materiais, reduzindo emissões de poluentes

Inovações Tecnológicas como impressão 3D de construções, que pode reduzir o desperdício de materiais e acelerar o processo construtivo

Monitoramento Ambiental para avaliar o impacto das atividades no entorno e garantir a conformidade com normas ambientais