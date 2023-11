Trabalhadores dos Correios farão greve em SP, RJ e mais dois estados, dizem sindicatos

São Paulo | Reuters

Os sindicatos dos Correios das cidades de São Paulo e Bauru (SP) e dos estados do Rio de Janeiro, Tocantins e Maranhão, representados pela Findect (Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios), anunciaram nesta quarta-feira (22) decisão de paralisação por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira (23), véspera da Black Friday.

A greve foi definida como resposta ao que a federação chamou de recusa dos Correios em resolver questões relacionadas à assinatura de acordo coletivo.

Carteiros organizam pacotes no Centro de Entrega de Encomendas dos Correios, em São Paulo - Keiny Andrade - 05.abr.2023 / Folhapress

O anúncio ocorre um dia após os Correis divulgarem que devem oferecer descontos de até 30% para envio de encomendas durante a Black Friday, uma das datas mais movimentadas no varejo nos últimos anos.

A Findect afirmou que a paralisação envolve "40% do efetivo nacional da empresa e 60% do fluxo postal do país". Atualmente há 36 sindicatos de trabalhadores dos Correios no Brasil.

"Um ponto crucial é a não incorporação de R$ 250 ao salário-base, uma afronta direta aos trabalhadores que contradiz o que foi negociado na mesa de negociação coletiva", afirmou a entidade em comunicado à imprensa.

"A proposta de pagamento desse montante em 'passos' não apresenta benefícios concretos e coloca em risco a estabilidade financeira da categoria", acrescentou a Findect, citando ainda a não realização concurso público pelos Correios.

Procurada, os Correios não comentaram o assunto de imediato.

A entidade sindical também afirma que a iminente tributação sobre uma bonificação combinada em janeiro entre empresa e sindicatos, de R$ 1.500, "representa um sério risco de redução substancial desses valores, agravando os prejuízos para os trabalhadores".