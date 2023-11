Correios darão descontos de até 30% em envios durante a Black Friday

São Paulo | Reuters

Os Correios irão oferecer descontos de até 30% em envios durante a Black Friday deste ano, informou o Ministério das Comunicações, pasta a qual a estatal é vinculada, nessa terça-feira (21).

Segundo comunicado, a iniciativa abrangerá tanto o consumidor pessoa física como grandes empresas.

A data, uma das mais movimentadas do varejo, principalmente para o mercado digital, deve gerar este ano faturamento de R$ 7,1 bilhões para o comércio eletrônico, alta de 17% na comparação com o ano anterior, segundo dados da associação do setor, ABComm.

Os descontos serão aplicados automaticamente aos clientes ao deixarem a encomenda em uma das agências ou pontos de coleta dos Correios, após postagem e pagamento digital do envio por meio do aplicativo dos Correios ou do Portal Correios, disse o comunicado.

"Clientes Clube Correios desfrutam de descontos automáticos conforme o plano, enquanto grandes clientes têm vantagens personalizadas negociadas com consultores de vendas", acrescentou.

Como parceiros de lojas físicas e digitais, os Correios oferecem serviços como entrega no mesmo dia, com o Sedex Hoje, Correios Empresas, Coleta Interativa e outros.

A empresa prevê aumento de 9,4% no faturamento do e-commerce durante a Black Friday em 2023, em meio ao cenário de queda na taxa de juros e diminuição da inadimplência no país.

A varejista de comércio eletrônico Amazon informou na semana passada que vai contratar 6.000 funcionários temporários no Brasil para reforçar sua logística na temporada de vendas da Black Friday.

