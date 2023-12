Banco do Brasil vai desdobrar 100% das ações

São Paulo | Reuters

O conselho de administração do Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira (8) que aprovou proposta de desdobramento de 100% de suas ações, segundo fato relevante ao mercado.

Com a operação, o banco vai atribuir uma nova ação para cada ação emitida, ampliando a quantidade de papéis no mercado sem alterar o patrimônio da instituição e a participação dos acionistas.

Banco do Brasil anuncia desdobramento de 100% das ações - Bruno Santos - 20.nov.2016 / Folhapress

"A intenção com isso é democratizar o acesso às ações do banco para os investidores, em especial as pessoas físicas. É um movimento que se justifica pelo alto crescimento no valor das ações do BB neste ano, em torno de 50%", afirmou o vice-presidente de gestão financeira e relações com investidores do Banco do Brasil, Geovanne Tobias, em comunicado à imprensa.

Às 10h13, as ações do BB exibiam queda de 0,13%, a R$ 53,80. No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,27%.