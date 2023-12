BC da Argentina terá escala de prioridades nas negociações de câmbio durante transição

Buenos Aires | Reuters

O banco central da Argentina aumentará as verificações das operações do mercado de câmbio e tratará as transações por prioridade durante o período de transição, à medida que o novo governo de Javier Milei inicia sua administração, informou a autoridade monetária em um comunicado nesta segunda-feira (11).

Sede do Banco Central da Argentina, em Buenos Aires - Agustin Marcarian/Reuters

A medida, segundo o BC, foi tomada para dar tempo ao novo governo para realizar as etapas administrativas para o início da nova liderança no banco central e para anunciar e implementar suas novas políticas.

"Durante a transição, as operações do mercado de câmbio serão analisadas e processadas com base em sua prioridade", disse o banco.

O novo presidente argentino tomou posse nesse domingo (10) e prometeu um "choque" na economia do país. O porta-voz do governo, Manuel Adorni, disse nessa segunda que as medidas devem ser anunciadas nesta terça-feira (12).

Durante a campanha eleitoral, Milei prometeu que acabaria com o Banco Central e que iria dolarizar a economia argentina.