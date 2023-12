Milei escolhe aliado de futuro ministro da Economia para presidir BC, diz agência

Buenos Aires | Reuters

O economista argentino Santiago Bausili deve se tornar o presidente do Banco Central do país (BCRA) após a posse do presidente eleito Javier Milei em 10 de dezembro, de acordo com relato de três pessoas com conhecimento direto do assunto à agência de notícias Reuters.

Bausili é aliado do futuro ministro da Economia, Luis Caputo, e foi subsecretário de Finanças no governo Mauricio Macri, entre 2016 e 2017, e posteriormente se tornou secretário de Finanças até dezembro de 2019.

O presidente eleito da Argentina Javier Milei

Sua escolha para o BC da Argentina criará uma frente de economistas tradicionais ao lado de Caputo, o que poderia ajudar a moderar as propostas libertárias mais radicais do presidente eleito.

Em entrevista ao canal TN após reunir-se com o presidente Milei, o futuro ministro da Economia disse que o anúncio do restante da equipe econômica será feito até esta quarta-feira (6).

"Toda a equipe está trabalhando bastante. Estamos todos fazendo um esforço enorme para que tudo seja comunicado da melhor maneira possível", disse. Caputo e Bausili foram vistos nesta terça-feira (5) chegando ao hotel onde Milei está hospedado no centro de Buenos Aires.

O último cargo de Bausili foi como sócio da Anker, consultoria com sede em Buenos Aires, ao lado de Caputo, na qual ele ingressou em outubro de 2020.

Bausili trabalhou anteriormente no Deutsche Bank, primeiro em Nova York e depois em Buenos Aires. Ele também trabalhou por mais de uma década no JPMorgan com mercados de capitais e de derivativos, cobrindo Argentina, Chile e Peru.

Durante a campanha, Milei propôs erradicar o Banco Central. No entanto, sua coalizão tem um número limitado de assentos no Congresso e nenhum governador. Em novembro, o presidente eleito disse que fechamento de BC argentino "não é assunto negociável".

A equipe de Milei não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.