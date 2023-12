BNDES assina contrato com Minas para modelar concessão de até 2.400 km de rodovias

Rio de Janeiro

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social) anunciou nesta quinta-feira (14) a assinatura de um contrato com o Governo de Minas Gerais para a realização de estudos técnicos e a estruturação da concessão de um novo conjunto de trechos de rodovias no estado.

Esses trechos, diz o banco, somam até 2.400 km. As estradas incluídas no projeto estão localizadas nas regiões do vetor norte, da Zona da Mata e do noroeste mineiro. Os trechos fazem parte da terceira rodada do programa de concessão de rodovias do estado.

Logo do BNDES em área externa do prédio do banco no Rio de Janeiro - Pilar Olivares - 6.set.2017/Reuters

"O projeto tem como principais objetivos a ampliação e a melhoria da infraestrutura rodoviária e dos serviços de logística e transporte no estado de Minas Gerais, por meio da estruturação de parcerias com a iniciativa privada", afirmou, em nota, o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa.

A partir dos estudos técnicos, o banco diz que contribuirá para a identificação e a alocação de riscos associados aos empreendimentos, a qualidade e a modicidade tarifária e a avaliação de viabilidade técnica, econômica e ambiental das concessões.

"Com o apoio de consultorias especializadas, serão avaliados também os melhores modelos de negócios para a viabilizar a concessão", afirmou o BNDES.

O banco deve acompanhar ainda os processos de consulta e audiência pública, de realização dos leilões e de assinatura de contrato entre o setor público e os possíveis investidores privados.

"Além dos novos trechos, o contrato também prevê que poderão ser reavaliados os projetos para concessão de até 1.109,5 km de rodovias localizadas nas regiões de São João del-Rei, da Lagoa da Prata-Itapecerica e de Patos de Minas-Arcos", declarou o BNDES.