Bolsa avança com suporte de Petrobras e Vale; dólar recua

São Paulo

A Bolsa brasileira operava em firme alta na manhã desta quinta-feira (7) apoiada por avanços de Vale e Petrobras, as maiores empresas do Ibovespa. Enquanto a petroleira se recupera de forte queda na sessão anterior, a mineradora é favorecida pela alta do minério de ferro no exterior.

Já o dólar registrava queda, enquanto investidores aguardam um relatório de emprego dos Estados Unidos que será divulgado na sexta-feira (8), visto como crucial para alinhar apostas sobre o futuro dos juros americanos.

Esse movimento estava em linha com a baixa de 0,22% do índice do dólar contra uma cesta de pares fortes. Investidores reagiram positivamente na véspera a dados mais fracos do que o esperado sobre o setor privado do mercado de trabalho dos Estados Unidos, e aguardam agora o relatório mais abrangente de criação de vagas fora do setor agrícola, de sexta-feira.

Economistas projetam abertura de 180 mil novas vagas de trabalho em novembro, acelerando antes as 150 mil do mês anterior.

Vários operadores também chamaram a atenção nesta quinta para o avanço dos preços das commodities, depois que dados mostraram que as exportações da China cresceram pela primeira vez em seis meses em novembro, sugerindo que as fábricas da segunda maior economia do mundo estão atraindo compradores.

Às 11h05, o Ibovespa subia 0,69%, 126.497 pontos, enquanto o dólar recuava 0,17%, cotado a R$ 4,893.

Painel eletrônico de índices de mercado na B3, a Bolsa brasileira, em São Paulo - Paulo Whitaker - 7.jan.2016/Reuters

Com Reuters