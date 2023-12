Dona da Dunhill diz que cigarros não têm futuro no longo prazo e reduz em US$ 31,5 bi valor de marcas suas

Londres | Reuters

A BAT (British American Tobacco), dona de marcas de cigarros como Dunhill e Lucky Strike, anunciou nesta quarta-feira (6) que vai fazer uma baixa contábil de cerca de US$ 31,5 bilhões (R$ 154,6 bilhões) no valor de algumas marcas de cigarros nos Estados Unidos, reconhecendo que seu mercado tradicional não tem futuro a longo prazo.

A medida da BAT ocorre em um momento em que a regulamentação cada vez mais rígida e a crescente conscientização sobre os riscos à saúde gerados pelo fumo pressionam os negócios tradicionais de empresas de tabaco, provocando quedas nos volumes de vendas.

A fabricante também apontou para os desafios econômicos nos EUA, onde alguns consumidores estão migrando para marcas mais baratas e o aumento de vapes descartáveis pressionam sua divisão de cigarros no país.

A BAT afirmou que esses fatores, combinados com o afastamento mais amplo do fumo, significam que a empresa terá de ajustar a forma como algumas de suas marcas norte-americanas são tratadas em seu balanço, mudando o valor para uma vida útil finita de 30 anos.

Isso resultará em um encargo de redução de valor recuperável de cerca de 25 bilhões de libras (US$ 31,5 bilhões), informou a BAT. As marcas Newport, Camel, Pall Mall e Natural American Spirit foram as afetadas, destacou um porta-voz da companhia.

O presidente-executivo da BAT, Tadeu Marroco, descreveu a medida como "a contabilidade se aproximando da realidade".

Embora não acredite que os cigarros desapareçam em 30 anos, o executivo disse que não é mais possível justificar um valor indefinido para essas marcas, que equivalem a cerca de US$ 80 bilhões no balanço patrimonial da BAT.

A companhia acrescentou que começará a amortizar o valor remanescente de suas marcas nos EUA em 2024, tornando-se a primeira das principais fabricantes de cigarros a reconhecer que o valor de suas marcas de tabaco tem uma data de validade.

As ações da BAT despencaram mais de 8% no início do pregão nesta quarta-feira, atingindo mínimas de quatro anos e meio, e eliminando cerca de 4 bilhões de libras do valor da empresa. As ações da rival Imperial Brands caíram mais de 2%.

Assim como seus rivais, a BAT vem investindo pesadamente em alternativas ao fumo, como os vapes.

Na quarta-feira, a companhia acrescentou uma nova ambição de gerar 50% de suas receitas a partir de produtos sem combustão até 2025 e disse que agora espera que seus negócios com essas "novas categorias" atinjam o ponto de equilíbrio em 2023, um ano antes da projeção atual.

James Edwardes Jones, analista da RBC Capital Markets, elogiou a meta da empresa, embora tenha se surpreendido com o valor da baixa contábil nos EUA e a perspectiva "sombria" da BAT.

"Meu Deus, esse é um número grande", afirmou Jones sobre a redução no valor dos ativos, acrescentando que exemplifica os "perigos do setor" e envia sinais menos confiantes sobre as perspectivas para os cigarros.

A BAT disse que o crescimento da receita para o ano provavelmente ficará na extremidade inferior de uma faixa de 3% a 5%. A companhia também espera um crescimento baixo de um dígito na receita e no lucro ajustado das operações em 2024.