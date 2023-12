Brookfield capta R$ 137 bilhões em maior fundo de infraestrutura de todos os tempos

Nova York | Financial Times

O grupo canadense de capital privado Brookfield obteve US$ 28 bilhões (R$ 136,7 bilhões) para o maior fundo de infraestrutura já registrado, à medida que investidores institucionais apostam em estratégias que esperam se beneficiar de taxas de juros mais altas e de uma realidade longe da globalização.

O fundo, levantado pela Brookfield Infrastructure Partners, braço do grupo, é o maior já dedicado a investir em ativos como aeroportos, rodovias com pedágio, oleodutos e plantas de exportação de gás natural. Também é o maior fundo já levantado pela Brookfield, que administra US$ 850 bilhões em setores que abrangem imóveis, crédito e seguros, energia renovável e aquisições corporativas.

Brookfield terá fundo para investir em aeroportos, rodovias e oleodutos - Peter Nicholls - 28.nov.2023 / Reuters

A captação recorde ocorre enquanto outros grandes gestores de ativos, incluindo Blackstone e KKR, e investidores especializados em infraestrutura, como a Global Infrastructure Partners (GIP), levantaram novos fundos substanciais ou estão estabelecendo metas ambiciosas para novos fundos. A GIP tem como objetivo arrecadar US$ 25 bilhões para seu último fundo de infraestrutura, enquanto a Blackstone estabeleceu uma meta de gerenciar mais de US$ 100 bilhões em infraestrutura.

Desde o ano passado, quando os bancos centrais começaram a elevar as taxas de juros globais na tentativa de conter a inflação, muitos investidores institucionais têm tratado a infraestrutura como um refúgio contra as tendências de aumento de preços. Os ativos frequentemente geram receitas indexadas à inflação, mesmo quando são financiados com dívidas de taxa fixa.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Por outro lado, as taxas de juros mais altas criaram novos desafios para aquisições corporativas tradicionais. As principais empresas de private equity recentemente reduziram as metas de captação de recursos para esses negócios à medida que o entusiasmo dos investidores enfraquece.

Sam Pollock, diretor executivo do braço de investimentos em infraestrutura da Brookfield, disse ao Financial Times que acredita que um mundo "desglobalizado", no qual grandes empresas estão trazendo a produção para mais perto de casa e obtendo suas necessidades energéticas de aliados geopolíticos, expandiu dramaticamente o número de potenciais investimentos em infraestrutura.

"Acredito que há uma enorme quantidade de oportunidades para investir capital que deve absorver qualquer dinheiro que entre", afirmou.

A relocalização de setores críticos, como energia e semicondutores, para os Estados Unidos, disse Pollock, "requer uma tonelada de novo capital para reforçar as cadeias de suprimentos e a infraestrutura energética".

Pollock também comentou que será necessário investir US$ 1 trilhão para "reestruturar toda a infraestrutura digital ao redor do mundo" com novos centros de dados e redes de comunicação de fibra e torres.

Gestores de ativos alternativos têm ajudado cada vez mais empresas a separar grandes ativos de infraestrutura que precisam de pesados novos investimentos fora de seus balanços. A Brookfield fez investimentos em infraestrutura com grupos como Intel, Deutsche Telekom e Reliance Industries para construir ativos que vão desde fábricas de semicondutores até redes de fibra e torres de celular.

Na captação de recursos, a Brookfield arrecadou US$ 28 bilhões para seu quinto fundo de infraestrutura principal, mais do que a meta de US$ 25 bilhões estabelecida quando começou a levantar dinheiro no ano passado, e 40% a mais do que um fundo anterior lançado em 2020.

Aproximadamente 200 grandes investidores institucionais, como fundos de pensão e fundos soberanos, contribuíram com US$ 21 bilhões para o fundo, enquanto a Brookfield investirá US$ 7 bilhões por meio de recursos disponíveis e emissão de novas ações. Também levantou US$ 2 bilhões de veículos separados que investirão junto com o fundo, elevando o montante total de capital arrecadado para US$ 30 bilhões.