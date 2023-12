'Capitalismo sem fracasso é como religião sem inferno': as frases de Munger, braço direito de Buffett

Financial Times

Charlie Munger, que morreu aos 99 anos na terça-feira (28), foi fundamental em ajudar Warren Buffett a transformar a Berkshire Hathaway em uma potência dos investimentos.

Munger estabeleceu os princípios sobre os quais a dupla construiu a Berkshire, disse Buffett, ajudando-o a refinar uma filosofia que foi inicialmente moldada pelo pioneiro do investimento, Benjamin Graham.

"O plano que ele [Munger] me deu era simples: 'Esqueça o que você sabe sobre comprar negócios justos a preços maravilhosos; em vez disso, compre negócios maravilhosos a preços justos'", disse Buffett, de 93 anos.

Ao longo de uma carreira que abrangeu mais de 70 anos —a maioria dos quais passados ao lado do Sábio de Omaha—, Munger ficou famoso por seus afiados comentários sobre investimentos e a vida durante as reuniões anuais de acionistas da Berkshire.

Warren Buffett (esq.) e Charlie Munger (dir.), da Berkshire Hathaway - Johannes Eisele - 3.mai.2019/AFP

As tiradas mais conhecidas de Munger:

Capitalismo sem fracasso é como religião sem inferno

"Tenha uma ideia simples e leve-a a sério."

"Mostre-me o incentivo e eu mostrarei o resultado."

"Toda vez que você ouvir EBITDA, substitua por besteira."

"Há mais demência sobre finanças do que sobre sexo."

"Dizer que a contabilidade de derivativos nos Estados Unidos é um esgoto é um insulto ao esgoto."

Há dois tipos de erros: 1) não fazer nada, o que Warren chama de 'ficar chupando o dedo' e 2) comprar a conta-gotas coisas que deveríamos estar comprando em grande quantidade."

"Se os diretores de fundos mútuos forem independentes, então eu sou o personagem principal do Balé Bolshoi."

"Não é a infidelidade que me incomoda. É o desvio de dinheiro."

"Adorar a diversificação, acho que isso é realmente loucura."

"Adquira conhecimento de vida e ajuste seu comportamento de acordo. Se seu novo comportamento lhe trouxer um pouco de impopularidade temporária com seu grupo de pares... então dane-se eles."

"Acho que quando você está comprando joias para a mulher que você ama, considerações financeiras provavelmente não devem entrar em jogo."

"Nossa experiência tende a confirmar uma noção antiga de que estar preparado, em algumas ocasiões na vida, para agir prontamente em grande escala, fazendo algo simples e lógico, muitas vezes melhora dramaticamente os resultados financeiros dessa vida."

"Algumas grandes oportunidades, claramente reconhecíveis como tais, geralmente surgem para aqueles que continuamente procuram e esperam, com uma mente curiosa que adora diagnósticos envolvendo múltiplas variáveis. E então tudo o que é necessário é a disposição para apostar pesadamente quando as probabilidades são extremamente favoráveis, usando recursos disponíveis como resultado de prudência e paciência no passado."

"Entender tanto o poder dos juros compostos quanto a dificuldade de obtê-los é o coração e a alma para entender muitas coisas."

"Em toda a minha vida, não conheci pessoas sábias (em uma ampla área de assunto) que não lessem o tempo todo —nenhuma, zero. Você ficaria surpreso com o quanto Warren lê —e com o quanto eu leio. Meus filhos riem de mim. Eles acham que sou um livro com um par de pernas saindo."

"É tão simples. Gaste menos do que você ganha. Invista com perspicácia e evite pessoas e atividades tóxicas, e tente continuar aprendendo durante toda a vida, etc, etc. E faça muita gratificação adiada porque você prefere a vida dessa maneira. E se você fizer todas essas coisas, é quase certo que terá sucesso. E se não fizer, vai precisar de muita sorte."