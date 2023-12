Dona das marcas Dove, Omo e Seda é investigada no Reino Unido por 'exagerar' em produtos ecológicos

AFP

A gigante de alimentos e produtos de higiene Unilever é alvo de uma investigação do órgão de concorrência britânico, que informou nesta terça-feira (12) ter receios de que a companhia possa estar "exagerando" em classificar seus produtos como ecológicos.

No Brasil, a Unilever detém uma série de marcas conhecidas como os temperos Arisco e Knorr, o desodorante Axe, os produtos de limpeza Brilhante, Cif, Comfort e Omo, os produtos de higiene e cuidado pessoal Clear, Dove, Lux e Seda, os sorvetes Kibon e Ben & Jerry's, a maionese Hellmann's e a marca Maizena.

Unilever, dona do sabonete Dove, é alvo de investigação no Reino Unido - Reuters

"A CMA (Autoridade de Competição no Mercado, em tradução livre) examinará as informações ecológicas da Unilever relativas a certos utensílios domésticos essenciais, assim como a alguns produtos de limpeza e higiene", para garantir "que não engane os compradores", anunciou o regulador em nota.

O anúncio feita pela CMA faz parte de uma investigação mais ampla do órgão, iniciada em janeiro, sobre as promessas ecológicas de produtos essenciais, desde alimentos a artigos de limpeza e higiene, após uma investigação equivalente aberta no ano passado sobre marcas de moda de baixo custo.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Em relação a Unilever, a CMA está particularmente preocupada com declarações "vagas e gerais" sobre o impacto ambiental de determinados produtos ou mesmo ingredientes apresentados de forma que possa exagerar seus efeitos "naturais".

Em nota à AFP, a Unilever alegou surpresa com a investigação. "Estamos surpresos e desapontados com o anúncio da CMA e negamos que as nossas declarações sejam enganosas", respondeu a companhia.