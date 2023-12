Fed mantém taxa de juros e sinaliza fim do ciclo de alta

Reuters

O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros inalterada nesta quarta-feira (12) e sinalizou em novas projeções econômicas que o aperto histórico da política monetária dos Estados Unidos promovido ao longo dos últimos dois anos está no fim e que 2024 terá custos mais baixos de empréstimos.

Em um novo comunicado de política monetária, as autoridades do banco central dos EUA levaram em conta explicitamente o fato de que a inflação "diminuiu no último ano" e disseram que observarão a economia para ver se "algum" aumento adicional dos juros será necessário—o que implica diretamente que, após meses de aperto monetário agressivo e uma tendência de aumento da taxa básica, talvez não seja necessário aumentá-las novamente.

Sede do Federal Reserve em Washington - Joshua Roberts - 26.jan.2022/Reuters

Uma quase unanimidade de 17 dos 19 formuladores de política monetária do Fed projeta que a taxa básica estará mais baixa até o final de 2024 do que está agora —com a projeção mediana mostrando a taxa em queda de 0,75 ponto percentual da atual faixa de 5,25% a 5,50%.

Nenhuma autoridade prevê custos de empréstimos mais altos até o final do próximo ano.

Para uma instituição que tem relutado em declarar vitória sobre a inflação, que subiu no ano passado para o maior nível em 40 anos, as projeções atualizadas e a nova declaração marcam uma mudança notável no tom e na perspectiva.

A inflação dos gastos com consumo pessoal é vista como encerrando 2023 em 2,8% e em queda ainda maior para 2,4% até o final do próximo ano, o que ainda está a uma distância impressionante da meta de 2% do Fed.

A estimativa é que a taxa de desemprego aumento do nível atual de 3,7% para 4,1%, a mesma taxa projetada em setembro e o crescimento econômico desacelere dos estimados 2,6% para este ano para 1,4% em 2024.

Embora as autoridades continuem livres para aumentar novamente a taxa de referência "overnight" do Fed nos próximos meses se a inflação ressurgir, isso parece cada vez mais improvável, dado o desempenho recente da inflação, que se aproximou em ritmo constante da meta do banco central.

As projeções econômicas como um todo estão muito próximas do cenário de "pouso suave", que se tornou o caso base para as autoridades do Fed, e apontam para que a inflação continue a desacelerar sem uma recessão e um aumento acentuado do desemprego.

Antes da reunião desta semana, investidores apostavam que o Fed reduziria sua taxa de juros em 1 ponto percentual até o final do próximo ano, colocando as novas projeções do banco central norte-americano quase em linha com as opiniões dos mercados financeiros.

Depois de aumentar a taxa básica em 5,25 pontos percentuais desde março de 2022, em uma das reações mais rápidas do Fed ao aumento da inflação, o banco central tem mantido os juros inalterados desde julho, à medida que a inflação se aproxima de sua meta.