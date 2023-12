Gigante de energia verde na Europa investe R$ 3,7 bi para resistir ao clima extremo

Londres | Financial Times

A Statkraft, maior produtora de energia renovável da Europa, está gastando 700 milhões de euros (R$ 3,76 bilhões) para atualizar suas barragens hidrelétricas, com o objetivo de ajudá-las a resistir a chuvas mais intensas, destacando os riscos que as mudanças climáticas representam para a segurança energética e as finanças das empresas.

A empresa estatal norueguesa planeja fortalecer mais de 70 barragens nos próximos cinco a dez anos, descrevendo o trabalho como "resiliência às mudanças climáticas e segurança energética na prática".

"Temos vários projetos para fortalecer nossas barragens para que possam resistir a chuvas extremas em um nível que não tivemos antes", disse o CEO, Christian Rynning-Tonnesen, ao jornal Financial Times.

Empresa deve investir mais de R$ 3,76 bilhões para reforçar as barragens na Noruega - Divulgação/Statkraft

As barragens que serão atualizadas incluem a usina hidrelétrica Trollheim de 130 megawatts (MW), no sul da Noruega; a usina Hoyanger de 106 MW, no oeste do país; e a usina Rana de 500 MW, no norte.

A energia hidrelétrica é essencial para o sistema energético da Noruega, com quase 1.800 usinas em todo o país, representando quase 90% de sua produção de eletricidade.

O recurso ajudou a Noruega a se tornar um importante exportador de eletricidade para o Reino Unido e a Europa, com um cabo de 450 milhas entre a Noruega e a Inglaterra inaugurado em outubro de 2021.

Mas a Statkraft disse que a empresa observou um "aumento de chuvas intensas inesperadas e condições climáticas extremas devido às mudanças climáticas", acrescentando que isso é um "desenvolvimento muito sério que [..] precisamos estar especialmente cientes".

Em agosto, a barragem da usina hidrelétrica Braskeriedfoss, de propriedade da Hafslund Eco, no sul da Noruega, desabou parcialmente devido a fortes chuvas, que danificaram também a usina.

Proteger as barragens de chuvas intensas é uma preocupação crescente para os operadores de hidrelétricas: várias barragens na França foram equipadas com sistemas especiais para ajudá-las a liberar água.

A Statkraft afirmou que seu trabalho inclui a construção de "novas comportas de transbordamento capazes de lidar com grandes quantidades de água em pouco tempo", enquanto algumas barragens serão substituídas.

À medida que o aquecimento global aumenta, cada fração de aumento de temperatura causa eventos climáticos mais extremos e frequentes, provocando cada vez mais enchentes e secas. O aumento da temperatura global já é de pelo menos 1,1°C desde os tempos pré-industriais.

Chuvas intensas não são a única ameaça relacionada às mudanças climáticas para os produtores de energia hidrelétrica. No ano passado, o governo norueguês levantou a possibilidade de restringir as exportações de eletricidade após a seca dos reservatórios devido à escassez de chuvas.

A Statkraft disse que os 700 milhões de euros para reforçar as barragens também foram motivados pelo "aumento da ameaça de terrorismo relacionado à infraestrutura essencial", embora tenha se recusado a fornecer mais detalhes.

A medida ocorre enquanto a empresa trabalha para expandir seu portfólio de energias renováveis e continuar se fortalecendo além da energia hidrelétrica norueguesa. Isso representa a maior parte de sua capacidade de geração de 19 GW, embora também possua usinas eólicas, de gás, biomassa e solar no Reino Unido, Europa e em outros lugares do mundo.

A Statkraft pretende desenvolver 2,5 a 3 GW de nova capacidade de energia renovável por ano até 2025, e 4 GW por ano até 2030.

Em um grande acordo em novembro, concordou em comprar a empresa espanhola de energia renovável Enerfin, que possui um portfólio de cerca de 1,5 GW de energia eólica e solar em operação ou em construção, por 1,8 bilhão de euros.

Foi um ano difícil para muitos desenvolvedores de energias renováveis, com altas taxas de juros e outros custos crescentes atrapalhando alguns projetos de energia eólica offshore de destaque.

No entanto, Rynning-Tonnesen afirmou que a Statkraft "sempre assumiu que as taxas de juros subiriam novamente" e não considerou taxas baixas de longo prazo em suas projeções.

"Para nós, o que aconteceu nos últimos dois anos é que as taxas de juros subiram exatamente de acordo com nossas próprias suposições", disse ele.

"Então não estamos mudando nenhum cálculo. Mas isso nos torna mais competitivos, porque outros tiveram que aumentar seus requisitos de retorno".