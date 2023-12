IPVA 2024 ficará 4,1% mais barato após dois anos de alta; veja como consultar

São Paulo

Após dois anos de alta, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2024 ficará 4,1% mais barato, em média, no estado de São Paulo na comparação com 2023, segundo o valor venal dos veículos medido pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

A tabela com os dados dos automóveis, que é a base para a cobrança do IPVA no estado de São Paulo, foi publicada no Diário Oficial do estado de SP nesta quinta-feira (21). Os valores, no entanto, podem ser consultados pela internet, no Portal da Fazenda.

Imposto começa a vencer em 11 de janeiro; pagamento é feito conforme final da placa do veículo - Reprodução internet

Para saber quanto pagará de IPVA, o motorista deve multiplicar o valor venal do automóvel pelo percentual do imposto, conforme o tipo, se carro, moto ou caminhão, entre outros. Para os carros de passeio, por exemplo, a alíquota do imposto é de 4%, sejam eles novos ou usados.

Moto, caminhonetes de cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado têm cobrança de 2%. O IPVA é de 1,5% para caminhões e 1% para os veículos de locadoras registrados em São Paulo.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Para fazer a consulta, é preciso ter a placa exata do carro e informá-la na internet. Depois, basta multiplicar o valor venal que constará no sistema pelo percentual de cobrança do imposto, conforme o tipo, se é carro, moto, caminhão ou outro.

COMO CONSULTAR O VALOR VENAL:

Acesse portal.fazenda.sp.gov.br Na página inicial, vá até o quadro "Cidadão", do lado direito da tela Clique em "IPVA - Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores" Na página seguinte, clique em "Serviços", do lado esquerdo da tela e, depois em "Consulta de valor venal para o IPVA" Informe a placa do veículo, vá em "Não sou um robô" e, depois, em "Consultar" O valor venal será informado na próxima tela Com esse valor em mãos, multiplique-o pelo percentual cobrado para o modelo do seu veículo

O calendário do IPVA 2024 começa a vencer em 11 de janeiro, conforme o final da placa do veículo. É possível pagar o imposto à vista, com 3% de desconto —opção recomendada por especialistas—, ou parcelá-lo em até cinco vezes. Em fevereiro, também é possível pagar à vista, mas sem desconto.

O pagamento é feito informando o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). É possível pagar o imposto na rede bancária, nos caixas eletrônicos e pela internet assim que essa opção for liberada. O motorista também pode optar por pagar o licenciamento, mas terá de quitar outros débitos.

O IPVA também pode ser quitado por Pix, com a geração de QR code em cerca de 800 instituições financeiras parceiras da Fazenda de SP. A lista pode ser consultada aqui.

Veja o calendário do IPVA 2024

Reprodução

Como é feito o levantamento da Fipe sobre os preço dos veículos?

Em setembro, a Fipe dá início ao levantamento dos valores de compra e venda de veículos em São Paulo. Neste ano, o estudo leva em conta 12.642 modelos e versões de veículos de todas as marcas. A pesquisa compara os valores de 2023 e 2022.

Na comparação, foi identificado maior queda de preços de venda para automóveis, que apresentam recuo de 5,11%. As camionetas e utilitários tiveram queda de 4,35%, seguidos de motos, com redução de 2,26%. Os preços de venda de caminhões subiram 0,52% e ônibus e microônibus fecharam 0,69% acima do valor apurado no ano anterior.

Houve anos, no entanto, que o valor do veículo usado subiu, elevando o IPVA, como em 2021. Com isso, o imposto de 2022 ficou mais caro. A Fazenda prevê arrecadar R$ XX bilhões com o IPVA em 2024.

Atraso no pagamento

O contribuinte que deixar de recolher o imposto pagará multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic, taxa básica da economia. Após 60 dias de atraso, o percentual final é de 20% de juros e multa.

Se continuar inadimplente, o motorista terá o débito inscrito na dívida ativa do estado. Com isso, não poderá aproveitar créditos da Nota Fiscal Paulista e poderá ser cobrado de forma judicial.

Veja os maiores valores de IPVA 2024

Automóvel:

Marca/Modelo: 1108680 - I/Porsche 918 Spyder

Ano de fabricação: 2015

Frota: 3

Valor: R$ R$ 14.074.612

Valor de IPVA: R$ 562.984,48

Camioneta/utilitário:

Marca/Modelo: 2005640 - I/Rolls Royce Cullinan B

Ano de fabricação: 2022

Frota: 2

Valor: R$ 6.026.577

Valor de IPVA: R$ 241.063,08

Caminhão:

Marca/Modelo: 3003600- VW/17.330 Mitren Bomb

Ano de fabricação: 2021

Frota: 1

Valor: R$ 1.472.785,00

Valor de IPVA: R$ 22.091,78

Ônibus/micro-ônibus:

Marca/Modelo: 4000890- BYD/D11B Attivi Express

Ano de fabricação: 2021

Frota: 3

Valor: R$ 1.783.135

Valor de IPVA: R$ 35.662,70

Motos e similares:

Marca/Modelo: 0001940- I/DUCATI PANIGALE V4 SP

Ano de fabricação: 2021

Frota: 1

Valor: R$ 432.749

Valor de IPVA: R$ 8.654,98

Veja os menores valores de IPVA 2024

Automóvel:

Marca/Modelo: 1143170 - Antonio Carlos/frota própria

Ano de fabricação: 2004

Frota: 1

Valor: R$ 1.280

Valor de IPVA: R$ 51,20

Camioneta/utilitário:

Marca/Modelo: 2035040 - Tokuji/frota própria

Ano de fabricação: 2004

Frota: 1

Valor: R$ 3.381

Valor de IPVA: R$ 135,24

Caminhão:

Marca/Modelo: 3414050 - I/Kia Besta SV Grand

Ano de fabricação: 2004

Frota: 18

Valor: R$ 22.232,00

Valor de IPVA: R$ 333,48

Ônibus/micro-ônibus

Marca/Modelo: 4652010 - I/Jimbei Haise SY6480 AD

Ano de fabricação: 2007

Frota: 2

Valor: R$ 11.811,00

Valor de IPVA: R$ 236,22

Motos e similares: