Morre Gustavo Cisneros, magnata que transformou mercado de mídia venezuelano

São Paulo | Bloomberg

Gustavo Cisneros, empresário que levou empresas multinacionais dos Estados Unidos para a Venezuela e atuou em diversos setores, da mídia à indústria, morreu aos 78 anos. Sua morte foi confirmada pelo Grupo Cisneros, que não forneceu maiores detalhes.

Cisneros transformou o negócio da sua família –fundado pelo seu pai por volta da década de 1930– numa das maiores e mais diversificadas participações da América Latina no final do século 20, que incluía o concurso de beleza Miss Venezuela e a rede de televisão Venevisión.

Ele fez parceria com empresas como PepsiCo, Burger King e Apple para vender seus produtos localmente e, ao mesmo tempo, ajudou a lançar a televisão a cabo DirecTV em toda a América Latina. Seus acordos de mídia, incluindo conteúdo educacional, se espalharam por toda a região, em países como Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Brasil, México e Caribe.

O magnata Gustavo Cisneros - Brendan McDermid - 10.jul.2019/Reuters

Cisneros introduziu marcas e negócios dos EUA na Venezuela numa época em que o país estava crescendo devido à alta produção e preços do petróleo na década de 1970. Ele também adquiriu marcas americanas, incluindo a varejista de artigos esportivos Spalding, a empresa de produtos para bebês Evenflo e a fabricante All-American Bottling Corp., de acordo com o site da empresa.

Ele ajudou a lançar a Univision, a primeira empresa de mídia em língua espanhola nos EUA, e foi proprietário de cervejarias e times de beisebol locais com seu irmão nos primeiros anos deste século.

"Ele foi reconhecido local e internacionalmente como um empresário de sucesso", afirmou o principal grupo empresarial venezuelano, Fedecamaras, em comunicado.

Em 2019, Cisneros ocupava a posição 1941 no ranking mundial de bilionários da Forbes, com patrimônio de US$ 1,1 bilhão. A fortuna do magnata, no entanto, estava em queda: em 2010, era de US$ 4,2 bilhões.

Nascido em Caracas em 1945, o empresário assumiu o comando do Grupo Cisneros em 1970 junto com seu irmão Ricardo, atuando como presidente até sua morte. Em 2013, entregou as rédeas à filha, Adriana Cisneros, que continuará à frente da organização como diretora-presidente.

Depois de transferir a sua empresa e família para fora da Venezuela, quando era visto como o mais rico empresário local, dividiu o seu tempo entre Nova York, Miami, Madrid e República Dominicana.

Os seus interesses comerciais na Venezuela foram postos à prova quando o falecido Hugo Chávez subiu ao poder. Enquanto Chávez expropriava ativos e criticava as organizações de comunicação social, a família Cisneros navegou na volatilidade enquanto reduzia novos investimentos no país sul-americano.

A sua postura rendeu-lhe opositores de ambos os lados do espectro político, durante um período que descreveu como "extremamente estressante".

Ao longo dos anos, ele estabeleceu laços estreitos com as famílias Rockefeller e Bush nos EUA e formou-se no Babson College, em Massachusetts. Além de Adriana, ele deixa a esposa Patricia Phelps de Cisneros, renomada colecionadora de arte latino-americana, e os filhos Carolina e Guillermo.

A coleção de arte Cisneros é frequentemente exibida em museus de todo o mundo, incluindo o Museu de Arte Moderna de Nova York, o Tate Modern em Londres e o Reina Sofia em Madrid.

Ele deu crédito a David Rockefeller por lhe ensinar como fazer negócios nos EUA, e ao banqueiro de seu pai, George Moore, do hoje chamado Citigroup, por ajudá-lo a fazer negócios que evocavam as atuais estratégias de private equity (investimento em capital privado).

"A família Rockefeller pegou-me pela mão e ensinou-me absolutamente tudo sobre a banca, as relações públicas e a política dos EUA", disse Cisneros em documentário lançado neste ano. Para almoços de negócios, ele conta que Rockefeller lhe disse: "um martini, sim. Um segundo? Talvez. Um terceiro? Nunca."

Mais tarde, ele iria adquirir uma rede de supermercados na Venezuela e outros ativos de varejo na Espanha que foram vendidos com lucro. Os desinvestimentos da DIRECTV e da Univision também aumentaram a fortuna da família.

"Década após década, identificaríamos tendências, geografias, setores que considerávamos interessantes e depois faríamos um mergulho profundo neles e depois sairíamos, seguiríamos em frente ou manteríamos alguns", disse Adriana, 44, em entrevista em julho.

O Grupo Cisneros, que permanece de capital fechado, rompeu uma aliança de 45 anos com a PepsiCo em 1996 para se tornar uma afiliada da Coca-Cola.

O grupo está construindo um grande resort em um terreno que Gustavo adquiriu ao longo dos anos na República Dominicana, que se chamará Tropicália.

Sob a liderança de sua filha, o grupo deixou de produzir novelas e está investindo em tecnologia celular de banda larga espacial e em empresas de marketing baseadas em inteligência artificial na América Latina.

Gustavo Cisneros viajou para a China na década de 1980 para abrir fábricas para a Spalding e mais tarde passou anos cultivando laços diplomáticos na Espanha, nos EUA, na América Latina e em outros lugares. Através da Venevisión na Venezuela, ele era uma força política a ser reconhecida por qualquer governo.

Na entrevista de julho, Adriana relembrou como começou o planejamento sucessório.

"Escrevi uma carta para meu pai e disse: ‘deixamos de ser uma empresa de mídia realmente inovadora para ficarmos distraídos e estamos sendo deixados para trás. Você deveria pedir para sua equipe consertar isso’", disse ela. "E então ele me ligou e disse: ‘se você vai escrever este artigo, você tem que ser o dono dele’. E foi assim que a conversa começou. Ele fica tipo, ‘não me traga problemas, você realmente tem que me trazer as soluções’."