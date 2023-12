Londres | Financial Times

Primeiro, a economia internacional tem mostrado uma notável resiliência. Desde 2020, ela tem enfrentado uma pandemia, guerra na Europa e caos nas cadeias de suprimentos —o que desencadeou o maior ciclo de inflação e aumento de taxas de juros em décadas.

No entanto, as economias se adaptaram melhor do que o esperado, e isso continuou em 2023.

No terceiro trimestre, o PIB mundial foi mais de 9% maior do que os níveis pré-pandemia, de acordo com a Fitch Ratings.

As empresas reestruturaram suas logísticas, a Europa se afastou ainda mais do gás russo e as taxas de juros mais altas não levaram a um aumento no desemprego. Essa durabilidade oferece uma base sólida para o próximo ano.

Pregão da Bolsa de Valores de Nova York no último dia de negociação do ano, em 29 de dezembro de 2023 - SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

Segundo, o flagelo da inflação está desaparecendo rapidamente. O crescimento global dos preços terminou o ano passado em 8,9% e a previsão é que caia para 5,1% até o final de 2024.

A inflação dos preços dos alimentos —desde trigo até óleos de cozinha— despencou e o aumento nos preços da energia está se revertendo. Os choques nas cadeias de suprimentos da era da pandemia também diminuíram.

A inflação de serviços continua persistente, mas isso se deve a mercados de trabalho sólidos e rápido crescimento salarial.

Terceiro, os temores de um ciclo de política monetária do tipo "montanha de mesa" —no qual as taxas de juros permaneceriam em seu pico por mais tempo —já estão diminuindo.

Os principais bancos centrais podem agora reduzir as taxas mais cedo em 2024 do que o previsto. Isso seria um alívio para muitas famílias e empresas. E embora três bancos regionais dos EUA e o Credit Suisse tenham enfrentado dificuldades em março, as consequências do aumento das taxas foram contidas.

Na verdade, esse ciclo de taxas expôs de forma útil fraquezas, desde empresas zumbis até bancos com pouca capitalização.

Os mercados financeiros têm prosperado. Os principais índices de Wall Street atingiram ou ultrapassaram máximas históricas neste mês.

Até mesmo os títulos encerraram o ano com força. E a chance de um pouso suave para a economia dos EUA em 2024 —onde o Fed controla a inflação sem causar uma recessão— aumentou.

Nem todas as economias devem ter um bom desempenho. A atividade econômica tem diminuído no Reino Unido e na Alemanha. A recuperação pós-pandemia da China também tem sido decepcionante. Mas outras estão mostrando promessa.

Índia, México e Vietnã estão se beneficiando de mudanças nos padrões de comércio, e os investidores estão ansiosos para aumentar suas exposições a eles no próximo ano. A gestão econômica prudente também voltou a ganhar destaque em alguns lugares.

A dívida pública da Grécia voltou ao status de grau de investimento após uma pausa de uma década. Na Turquia e na Argentina, algumas abordagens não convencionais também foram contidas.

Bancos centrais em muitos países em desenvolvimento também estiveram na linha de frente no controle da inflação.

Por fim, este não foi um ano sóbrio para a tecnologia, como alguns esperavam. O ChatGPT se tornou o aplicativo de crescimento mais rápido de todos os tempos, e o entusiasmo em torno da IA generativa ajudou a impulsionar o mercado de ações.

A adoção da IA generativa pelas empresas em 2024 pode ajudar a impulsionar o crescimento da produtividade, que mostrou sinais de decolagem nos EUA este ano. Outras inovações deste ano também têm potencial.

A aprovação regulatória de medicamentos para perda de peso —como o Wegovy da Novo Nordisk— pode ajudar a reduzir os encargos com saúde. E o progresso da Toyota em baterias de estado sólido pode ser um divisor de águas para a indústria de veículos elétricos.

Ter uma perspectiva não é desculpa para a complacência. A economia global enfrenta várias batalhas em 2024, desde eleições cruciais até o aumento da dívida soberana.

Mas, após a demonstração de resiliência deste ano, há todas as chances de que a realidade no próximo ano também seja melhor do que o esperado.