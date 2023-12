Santander lança conta internacional em dólar

São Paulo

Acompanhando a tendência do mercado, o Santander Brasil lança sua conta internacional nesta terça-feira (5). Batizada de Select Global, ela oferece a compra de dólar comercial e a emissão de um cartão de débito Mastercard que pode ser utilizado no exterior.

O lançamento vem após Banco do Brasil, Bradesco e Itaú saírem na frente, com soluções semelhantes. Os concorrentes privados, porém, foram além e também já oferecem a opção de investir lá fora.

"Vimos que não tínhamos algo voltado ao público que viaja e gasta no exterior", diz Geraldo Rodrigues Neto, diretor do Santander Brasil. Segundo o executivo, a compra de euros deve ser disponibilizada no próximo ano.

Homem usa caixa eletrônico do Santander na cidade de Ronda, na Espanha; braço brasileiro do banco lança sua conta internacional nesta terça (5) - Jon Nazca/REUTERS

No terceiro trimestre deste ano, brasileiros gastaram US$ 3,64 bilhões (R$ 17,7 bilhões) com compras no cartão no exterior, 36,5% a mais que no mesmo período de 2022. O número é 21,4% maior em relação ao período pré-pandemia, em 2019, apontam dados da Abecs, associação que representa as empresas do setor de meios eletrônicos de pagamento.

Para abrir a conta internacional, é preciso baixar o aplicativo "Select Global" e ser cliente Santander. Entre os benefícios anunciados, estão saques com isenção de tarifa nos caixas eletrônicos do Santander em qualquer país e atendimento humanizado 24 horas por dia, sete dias por semana.

O IOF é reduzido (1,1%) porque a operação se configura como uma remessa para conta de mesma titularidade no exterior. Já compras internacionais com cartão de crédito emitido no Brasil têm alíquota de 5,38%.

Com a Esfera, plataforma de fidelidade do Grupo Santander, o cliente da Select Global também pode ter descontos em lojas nos Estados Unidos, nas categorias aluguel de carro, hospedagem, parques e atrações, shows, cruzeiros e gastronomia.