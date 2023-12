Wall Street se divide sobre tendência do mercado de ações em 2024

The New York Times

Doze meses atrás, Tom Lee apostou que 2023 seria um ano bom.

Enquanto muitos de seus colegas em Wall Street estavam soando o alarme sobre uma iminente recessão econômica, Lee, estrategista do mercado financeiro que passou mais de uma década liderando a pesquisa de ações do JPMorgan Chase antes de montar sua própria empresa, previu em dezembro de 2022 que a queda da inflação e a resiliência econômica contrariariam o clima pessimista.

Lee estava certo. Apesar do impasse político em torno do teto da dívida pública dos Estados Unidos, uma crise bancária em março, temores sobre o custo do déficit fiscal do governo, uma guerra contínua na Ucrânia e um novo conflito em Israel, o cerne da previsão de Lee se concretizou em 2023.

A inflação caiu, o desemprego continua baixo e o S&P 500 subiu 25%.

Ilustração; analistas de Wall Street se dividem sobre tendência do mercado de ações dos EUA após 2023 frustrar expectativas de recessão - Tim Bouckley/The New York Times

A maioria dos investidores discordou da prognóstico de Lee; em 2023, eles retiraram mais de US$ 70 bilhões de fundos que compram ações dos EUA, de acordo com dados da EPFR Global.

Apenas um quarto dos gestores de fundos cujo desempenho é comparado ao retorno do S&P 500 superou o índice este ano, de acordo com a Morningstar Direct.

"Este foi um ano em que as pessoas estavam muito convencidas de que teríamos uma recessão e olharam para tudo através dessa lente", disse Lee, chefe de pesquisa da Fundstrat.

"Então havia pessoas como nós que diziam que não conhecemos o futuro, mas há poucas evidências de que uma recessão está chegando."

Ao entrar em 2024, os analistas acompanhados pela Bloomberg compartilham mais amplamente o otimismo de Lee, incluindo analistas do Citigroup e do Goldman Sachs. Binky Chadha, estrategista de ações do Deutsche Bank que apostou contra o consenso com Lee no ano passado, também prevê que o momento de alta continuará.

Ao mesmo tempo, analistas do Morgan Stanley, JPMorgan e outros afirmam que a ausência de uma recessão grave em 2023 não significa que ela tenha sido evitada completamente, uma vez que o efeito total das taxas de juros mais altas ainda está se refletindo na economia.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

"Há muitas coisas que precisam dar certo para sairmos ilesos do outro lado", disse Mike Wilson, estrategista-chefe de ações do Morgan Stanley. Ele revisou suas apostas pessimistas em julho, embora mesmo assim não tenha mudado de posição de que a economia pioraria.

Central para ambas as visões é o caminho da inflação e se o Federal Reserve pode fazer com que o ritmo dos aumentos de preços volte à sua meta de 2% antes que a economia enfraqueça.

O Fed começou a frear a economia em março de 2022, elevando as taxas de juros. Mas o banco central americano recentemente demonstrou confiança de que está se aproximando de sua meta.

O índice de preços ao consumidor subiu 3,1% ao longo do ano até novembro, abaixo do pico de mais de 9% até junho de 2022. O índice central, que exclui preços voláteis de alimentos e energia, permanece em 4%.

Quanto mais cedo o Fed atingir sua meta, mais cedo poderá começar a aliviar a economia. O banco central recentemente previu taxas de juros mais baixas no próximo ano.

Mesmo sem cortes nas taxas, a queda da inflação e o crescimento salarial historicamente alto podem encorajar os consumidores a continuar gastando, oferecendo um impulso para os lucros corporativos aumentarem ainda mais, disse Lee.

O analista do mercado de ações Thomas Lee em Nova York - Casey Steffens/The New York Times

Outros estão menos confiantes. Embora o mercado de trabalho continue forte, os últimos meses mostraram sinais iniciais de fraqueza, com um aumento modesto no desemprego à medida que mais pessoas começam a procurar trabalho.

Atrasos nos pagamentos de cartão de crédito e o número de pessoas atrasadas nos pagamentos de financiamentos de carros também estão aumentando, à medida que os investidores observam que as finanças do consumidor se tornaram mais restritas após a revogação dos planos de perdão da dívida estudantil.

Com a inflação ainda acima da meta do Fed, essas rachaduras podem se ampliar no próximo ano.

As ações do setor de energia continuam negativas para o ano, depois de terem sido o destaque em 2022.

As ações de serviços públicos —geralmente um refúgio quando outras partes do mercado estão em turbulência, graças à sua renda estável— caíram mais de 10% desde janeiro.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

As empresas menores também têm se mantido em baixa, com o índice Russell 2000 ainda cerca de 15% abaixo de seu pico anterior e 18% mais alto no ano.

Para Lee e o crescente grupo de otimistas do mercado, essas áreas pouco amadas do mercado oferecem uma oportunidade em 2024.

Uma reversão na queda da indústria, à medida que as empresas trabalham no excesso de estoques e começam a fazer novos pedidos, pode ajudar as empresas que tiveram dificuldades em 2023 a se recuperarem.

Aqueles que são mais pessimistas dizem que uma recuperação na indústria não está garantida e que a queda nesses setores do mercado em 2023 poderia ser um aviso de que, se não fosse por algumas big techs que impulsionaram o S&P 500, a alta das ações seria muito diferente.

Essas ações de tecnologia foram tão dominantes que até ganharam o apelido de Magnificent Seven. É um grupo que conta com algumas das maiores empresas do mercado: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta e Tesla. Sem elas, o S&P 500 teria subido cerca de 10% este ano.

"Se as empresas comuns não veem uma melhora, isso, para mim, é o risco de uma aterrissagem forçada", disse Wilson. "Se vamos ter uma recessão, será quando essas empresas decidirem começar a demitir pessoas."

Para Lee, a história sugere um resultado diferente. Quando o S&P 500 subiu pelo menos 15%, o que aconteceu 28 vezes desde 1950, o índice subiu mais 10% no ano seguinte metade das vezes e foi positivo mais de 70% das vezes, segundo ele.

E quando as taxas de juros estiveram entre 3% e 5% anteriormente, a avaliação do mercado de ações foi semelhante ao que é agora, sugerindo que o rali não está exagerado.

"As pessoas estão tentando ser muito teóricas sobre o mercado de ações", disse Lee. "A aceitação do caos é uma maneira mais correta de encarar o mercado."