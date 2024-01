Como conseguir um emprego na era da IA, segundo executivo de alto escalão do LinkedIn

Nova York | Bloomberg

Daniel Shapero está no LinkedIn desde 2008, quando a crise financeira global abalou o mercado de trabalho.

Desde então, ele subiu na hierarquia e se tornou o diretor de operações (COO) da empresa, guiando a plataforma por mudanças estratégicas significativas.

Agora, sendo propriedade da Microsoft, a rede profissional está passando por sua próxima grande transformação: a inteligência artificial.

Dan Shapero, diretor de operações do LinkedIn - Divulgação/LinkedIn



O que tem ouvido sobre a IA, que é o assunto do momento?

A maior incógnita e provavelmente a maior mudança é que quase todos os cargos serão reescritos no contexto da IA.

Desde engenheiros até vendedores, profissionais de marketing, profissionais de finanças até advogados —todos estarão aproveitando a IA de alguma forma. E então, como a equipe de recursos humanos pensa em contratar pessoas que sabem aproveitar a IA? E como eles capacitam as pessoas a aprender as novas habilidades necessárias?

Pode-se argumentar que é a maior transformação de habilidades que provavelmente passaremos em nossas vidas.

Você poderia até dizer que uma das habilidades mais importantes em qualquer emprego será apenas entender como desbloquear o poder da IA no seu dia a dia. E isso é uma evolução bastante abrupta do que será necessário para ter sucesso.

Folha Carreiras Receba no seu email conteúdo para profissionais em início de carreira, dicas e indicações de estágio e trainee Carregando...

Quais são as principais habilidades demandadas?

Quando se trata de implementar a tecnologia de IA, acredito que ela amplificará as tendências que já vimos há algum tempo. Portanto, você já vê um ambiente extremamente competitivo para cientistas de dados ou engenheiros de plataforma.

Antes, você poderia dizer: "Ah, essas habilidades estão limitadas a um conjunto de empresas na vanguarda dessas tecnologias". Acho que vamos passar para um ambiente em que isso é fundamental para qualquer empresa que queira implementar tecnologia de IA eficaz.

Algumas empresas estão se dedicando totalmente e experimentando com IA, enquanto outras estão se segurando e observando como as coisas se desenrolam. Qual é a melhor estratégia?

Temos o privilégio de ter visto algumas dessas novas tecnologias antes de se tornarem amplamente visíveis no mundo.

Tivemos uma visão antecipada do que estava por vir com o ChatGPT, sendo parte da Microsoft. Reformulamos nosso roteiro de produtos como resultado disso.

E a questão era: como o LinkedIn vai se tornar um produto com foco em IA, assim como nos tornamos um produto com foco em dispositivos móveis ou em contatos? A questão de como a IA muda cada parte da experiência do LinkedIn se tornou uma missão para toda a organização.

Sente que há um lado da IA generativa que é superestimado?

Do ponto de vista tecnológico, o número de aplicações práticas que vão melhorar a forma como as pessoas trabalham e que estão prontas agora é como nada que eu já tenha visto.

Desde escrever uma mensagem até ajudar a descrever a si mesmo de uma forma atrativa para um empregador —essas são coisas que já estão disponíveis.

Ter uma tecnologia que vimos há menos de um ano sendo usada na prática em uma ampla gama de áreas é algo sem precedentes. Então, estou extremamente otimista, tanto em relação ao que está disponível hoje quanto às maiores possibilidades no futuro. Mas o valor da IA generativa nos fluxos de trabalho em muitos ambientes profissionais é muito real.

Jamie Dimon [CEO do banco JPMorgan] disse recentemente que acredita que a próxima geração poderá ter uma semana de trabalho de três dias e meio. Acha que começaremos a ver os ganhos com produtividade se concretizarem?

Se todos esses benefícios se traduzirão em tempo de lazer ou em um foco maior nas partes do nosso trabalho que gostamos e nos inspiram, acho que precisamos esperar para ver.

Mas a promessa de passar menos tempo em tarefas mundanas e repetitivas, ou em coisas que não exploram nossa humanidade —isso é algo maravilhoso, e como traduzimos isso em como vivemos nossas vidas é uma boa pergunta.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Que conselho daria a um jovem que está entrando em um mundo em que a IA está mudando tanto?

Eu diria para aprender a usar as ferramentas, experimentá-las e ver o que elas podem fazer. As pessoas que se sentem confortáveis com essas ferramentas —assim como as pessoas que se sentem confortáveis com a tecnologia em geral— terão oportunidades.

E, assim como haverá demanda por habilidades técnicas, haverá uma demanda crescente por habilidades humanas: comunicação e criatividade. As faculdades bem-sucedidas serão aquelas que promovem esse tipo de experiência de aprendizado para as pessoas de uma maneira que os empregadores estão procurando.

Qual é o melhor conselho de carreira?

As melhores decisões de carreira que já tomei tiveram a ver com as pessoas com quem tive a oportunidade de trabalhar. Todos nós somos mais maleáveis do que pensamos. Nos adaptamos ao nosso ambiente.

E, portanto, a melhor decisão que já tomei foi quando escolhi trabalhar com pessoas que iriam me moldar na pessoa que eu queria ser, em vez de decisões de carreira relacionadas com detalhes de trabalho ou de tarefas.