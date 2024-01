Argentina tem greve nesta quarta; saiba o que fazer se você tem viagem marcada

São Paulo

A Argentina tem a previsão de uma greve geral nesta quarta-feira (24) em protesto contra o governo de Javier Milei. Um dos setores atingidos será o aéreo e as companhias brasileiras anunciaram medidas para quem já tinha passagem marcada.

A greve terá participação da Confederação Argentina dos Trabalhadores de Transporte, que inclui, entre outros, trabalhadores do setor aéreo e deve afetar o serviço em todo o país.

Greve geral na Argentina nesta quarta-feira deve atingir o setor aéreo; Gol já cancelou todos os voos - Agustin Marcarian - 26.jun.2023 / Reuters

A Gol já anunciou que todos os voos que saem da Argentina ou vão para o país nesta quarta estão cancelados —a empresa não informou quantos são. "A ação se deve à greve geral anunciada para o país nesta data, que afetará toda a operação aeroportuária nas cidades em que a companhia opera (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário), impossibilitando a realização dos voos."

Segundo a empresa, todos os clientes poderão fazer a remarcação dos voos sem custo ou solicitar reembolso integral. Para atendê-los, a empresa disse ter criado operações extras para os dias 25 e 26.

A companhia diz que viajantes com voos marcados para essa data foram informados por email ou SMS. A Gol orienta que, em caso de dúvidas, o cliente entre em contato com a empresa pela Central de Relacionamento, no telefone 0300 115 2121. Para compras com milhas, os clientes devem ligar para 0300 115 7001 (Smiles ou Prata) ou 0300 115 7007 (Ouro Diamante).

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Quem comprou passagens via agências de viagem deve procurar essas empresas, orienta a Gol.

Já a Latam não cancelou os voos, como fez a Gol, mas abriu a possibilidade para alterar as passagens ou pedir reembolso devido à "possibilidade de atrasos e/ou cancelamentos nos voos com origem ou destino na Argentina em 24 de janeiro".

Nos casos de alteração de data, tanto para ida quanto para a volta, passageiros afetados poderão alterar o voo para uma nova data até 15 dias após a data original. Já quem não utilizar o bilhete, poderá solicitar o reembolso, também sem multa.

A empresa sugere que os passageiros confiram o status do voo periodicamente pelo site https://www.latamairlines.com/br/pt/flight-status.

Além do setor aéreo, a greve deve paralisar trabalhadores de todos os setores de transporte como táxis, ônibus e metrô. Todos os setores da economia devem ser afetados, já que a greve foi convocada pela CGT (Confederação Geral do Trabalho), maior central sindical do país.