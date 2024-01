Milei deve enviar projeto para aumentar número de argentinos que pagam IR

Buenos Aires | Bloomberg

O presidente da Argentina, Javier Milei, irá propor novas regras para aumentar o número de argentinos pagando imposto de renda como parte de uma estratégia para fortalecer as finanças do governo, de acordo com dois funcionários do governo familiarizados com o plano.

A proposta, que será enviada ao Congresso nesta terça-feira (23), estabelece que indivíduos que ganham mais de 1,3 milhão de pesos (US$ 1.583, cerca de R$ 7.895) por mês estarão sujeitos ao tributo, disseram os funcionários, pedindo anonimato porque o plano ainda não foi divulgado publicamente.

Milei quer reduzir o número de contribuintes isentos de pagar o imposto de renda - Fabrice Coffrini/AFP

A informação foi divulgada primeiro pelo jornal argentino La Nacion.

Os argentinos que recebem menos de 15 salários mínimos, atualmente cerca de 2,3 milhões de pesos (R$ 13,8 mil), estão isentos do imposto de renda desde outubro passado, quando o então ministro da Economia, Sergio Massa, buscava aumentar sua popularidade antes da eleição presidencial que ele perdeu para Milei.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O piso para pagamento do imposto de renda será ajustado a cada trimestre de acordo com a taxa de inflação, disseram os funcionários.