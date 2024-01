Financial Times

Pense em uma cidade que você conhece e tente imaginá-la daqui a cinco anos. Suas ruas estarão cheias de carros elétricos, alguns deles autônomos? Se sim, então as dificuldades atuais enfrentadas pelos veículos elétricos terão sido apenas um pequeno obstáculo.

As vendas nos Estados Unidos estão bem abaixo da meta do governo, a participação dos veículos elétricos no mercado britânico parou de crescer e apenas 1,2% dos carros de passageiros europeus em 2022 eram movidos a bateria.

Sabemos que algum veículo vai substituir o carro a combustão. A União Europeia, o Reino Unido, a Califórnia e vários outros estados dos EUA proibirão a venda de novos carros a gasolina e diesel até 2035, com a eliminação gradual começando muito antes. Então, para o que a maioria dos motoristas vai mudar?

Eles vão adotar carros elétricos —que, na verdade, são apenas uma versão mais ecológica do que já tinham— ou mudar completamente de modo de transporte?

Minha aposta é que, pelo menos nas cidades, o carro elétrico não será o veículo do futuro. Suspeito que ele continuará ficando cada vez mais atrás das bicicletas elétricas, motos elétricas e patinetes elétricos.

A maior desvantagem dos carros elétricos é o preço inicial —atualmente 30 ou 40% mais alto do que os veículos a combustão.

Os carros elétricos podem ser simplesmente caros demais para serem expostos às vicissitudes diárias das ruas da cidade. A locadora de carros Hertz está vendendo um terço de sua frota elétrica em parte devido aos altos custos de danos.

Os veículos elétricos também emitem mais carbono ao longo de seu ciclo de vida do que qualquer forma de transporte urbano, exceto carros a gasolina.

Ainda assim, eles valem a pena para pessoas que moram em subúrbios, que dirigem longas distâncias todos os dias e que recuperarão as emissões e o investimento financeiro ao nunca mais comprar gasolina.

Veículos comunitários de uso intenso, como ônibus e táxis, também devem se tornar elétricos.

Mas um carro elétrico não faz sentido para moradores de grandes centros urbanos. Poucos deles dirigem o suficiente.

A quilometragem de carros europeus tem diminuído desde 2000. No Reino Unido, 57% dos carros são dirigidos menos de 160 quilômetros por semana, calcula a consultoria Field Dynamics.

Mesmo nos EUA, cerca de metade das viagens de carro nas cidades mais movimentadas são de menos de 5 quilômetros.

Muitos moradores de grandes cidades provavelmente dirigem um carro porque têm um carro. Mas se eles conseguirem encontrar uma maneira de não pagar US$ 50 mil por um carro elétrico (ou em alguns lugares, comprar apenas um em vez de dois), eles reduzirão seus custos de vida.

Os carros elétricos enfrentam muitos outros obstáculos.

As cidades estão retomando o espaço dado aos carros. Paris, onde moro, realizará um referendo em 4 de fevereiro sobre um imposto especial de estacionamento para SUVs mais pesados.

Em alguns anos, os prefeitos podem começar a lidar com carros autônomos. Eles são tão convenientes que, se algum dia se tornarem acessíveis para o mercado em massa, quase todos comprariam um e eles congestionariam as cidades.

E há o problema do carregamento dos carros elétricos. Moradores de subúrbios com garagens em casa podem instalar carregadores, mas a falta de carregadores públicos nas ruas da cidade ainda não se tornou um grande problema apenas porque poucas pessoas possuem carros elétricos.

O mesmo vale para a escassez de lítio para baterias. Mesmo se você encontrar um carregador urbano que funcione, o carregamento pode levar horas.

Além disso, a maioria dos carros elétricos do mundo é fabricada na China, então não haverá um lobby ocidental agressivo facilitando seu caminho. Pelo contrário, os governos podem aumentar as tarifas para bloqueá-los em vez de permitir que a China arrase mais uma indústria ocidental.

Para um morador de cidade grande que está abandonando um carro a gasolina, o cálculo então se torna: em vez de um carro elétrico, posso comprar uma e-bike muito mais barata e saudável que posso carregar em meu apartamento e complementar com uma corrida ocasional de táxi? Essa é a tendência.

As vendas de carros na Europa e nos EUA atingiram o pico em 2019. Cerca de 5,5 milhões de e-bikes foram vendidas na UE em 2022, contra apenas dois milhões de carros elétricos.

Muitos proprietários de carros agora usam bicicletas para viagens curtas. As e-bikes até estão se tornando um símbolo cultural urbano, com a Lamborghini e a Maserati produzindo modelos sofisticados e a Porsche desenvolvendo motores, baterias e software para bicicletas.

As bicicletas também estão se tornando uma norma cultural urbana.

Vejo isso em Paris, onde apenas um em cada três domicílios possui um carro, e as ciclovias estão cheias mesmo em janeiro, algo que costumava me dizer que nunca aconteceria. As bicicletas se movem mais rápido em Paris do que os carros, mostram as estatísticas da prefeitura.

E há todas as outras opções elétricas. Em todo o mundo, segundo a Bloomberg, existem 280 milhões de motocicletas, scooters, motonetas e triciclos elétricos em comparação com apenas 20 milhões de carros elétricos de passageiros.

Olhando para trás em cinco anos, podemos concluir que os carros elétricos foram feitos para os subúrbios americanos e para quase nenhum outro lugar.