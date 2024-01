Grupo Stellantis adquire controle da rede Dpaschoal

Campinas

O grupo Stellantis adquiriu 70% da Comercial Automotiva, que é dona da rede Dpaschoal. Com isso, a montadora vai ampliar seus pontos de serviço e de venda de peças no mercado de reposição, agora com foco em carros mais rodados.

Os valores da transação não foram divulgados, mas Emanuele Cappellano, novo presidente do grupo Stellantis na América do Sul, disse que o faturamento da Dpaschoal ficou em R$ 2,5 bilhões no ano passado.

Com 74 anos de história, a empresa tem 123 lojas no Brasil, além de hubs de distribuição, e cerca de 2.800 funcionários. Até então, a administração da empresa era familiar, estando na terceira geração.

Polo Automotivo de Pernambuco, da Stellantis - Divulgação

O nome das lojas será mantido. "Estamos há 13 meses discutindo, e quando chegou o momento de decidir, fiquei feliz. Era tudo o que eu queria", disse Luís Norberto Pascoal, que de torna membro do conselho da empresa.

Paulo Solti, vice-presidente de peças e serviços da Stellantis na América do Sul, afirmou que a estratégia é atender a proprietários de marcas do grupo e também de concorrentes. Em ambos os casos, são clientes que não têm carros tão novos.

De acordo com o executivo, esses veículos já estão no segundo ou terceiro dono e sem garantia de fábrica. São consumidores que não utilizam mais a rede concessionária para fazer revisões e manutenções regulares, como troca de óleo ou de pneus.

"Esse mercado existe, mas não olhávamos para ele como montadora", disse Solti.

No Brasil, o grupo produz modelos Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e RAM. Há 1.200 oficinais autorizadas ligadas a essas marcas.

Haverá um centro de treinamento para mecânicos, incluindo a transição energética. O grupo Stellantis vai oferecer mais modelos híbridos flex e elétricos, com os primeiros lançamentos previstos para a linha 2025.

Segundo a montadora, o mercado de autopeças movimentou mais de R$ 96 bilhões na América do Sul em 2022. No Brasil, foram aproximadamente R$ 61 bilhões no período. Apenas 20% desse valor equivale a peças originais, que são vendidas na rede concessionária.

Os outros 80% são de fabricantes independentes e circulam no mercado de reposição e pós-vendas. A rede Dpaschoal vai continuar fornecendo esses componentes —que, em geral, custam menos.