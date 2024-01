Comércio de São Paulo pode perder R$ 18 bilhões com feriados em 2024

São Paulo

O setor de varejo do estado de São Paulo estima que o comércio pode deixar de faturar até R$ 18,9 bilhões devido aos dez feriados nacionais deste ano. Na capital paulista, a projeção é de perda de R$ 5,9 bilhões, queda de 5,6% em relação ao ano passado.

Apesar de alto, a estimativa feita pela Fecomercio-SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) indica uma perda de R$ 2 bilhões a menos que em 2023. O principal motivo para a redução é o menor número de feriados neste ano, quando quatro dos dez feriados caem no final de semana.

O número reduzido, inclusive, levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a comemorar e dizer que PIB irá crescer um pouco mais devido a isso.

Movimentação na rua 25 de março na última sexta-feira antes do Natal. - Danilo Verpa - 22.dez.23/Folhapress

Em 2023, a perda do varejo no estado de São Paulo foi de R$ 20,4 bilhões devido aos feriados, valor 7,5% superior em relação às estimativas para este ano. Já na capital, o prejuízo foi de R$ 6,2 bilhões.

Dos cinco segmentos analisados, o único que apresenta aumento na projeção de perda de vendas é o de farmácias e perfumarias, com uma alta de 4,1% —atingindo R$ 2,7 bilhões.

Entre as possíveis causas para o aumento, está o crescimento do segmento nos últimos anos, com aumento na média de vendas diária, fazendo com que o volume de perda cresça também.

Em comparação, o varejo de móveis e decoração deve ter o maior recuo nos prejuízos, com queda de 19,2%, cerca R$ 306,4 milhões, em 2024.

O grupo "outras atividades" fica em segundo lugar na comparação, com queda de 15,1% e perda estimada de R$ 4,5 bilhões, seguido por vestuário, tecidos e calçados —com queda de 13% e perda de R$ 1,8 bilhões— e supermercado, com queda de 4,9% e perda de R$ 9,4 bilhões.

Na cidade de São Paulo, a comparação projeta que o segmento com maior queda de prejuízo será o grupo de "outras atividades", com queda de 13,1% e perda estimada em R$ 1,1 bilhão.

O grupo vestuário, tecidos e calçados fica em segundo lugar, com queda de 10,8% e perda estimada de R$ 908 milhões. O segmento de móveis e decoração aparece em terceiro, com 8,4% e R$ 123 milhões.

CONFIRA A LISTA DE FERIADOS NACIONAIS EM 2024