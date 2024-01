Contratar pessoas é mais barato que adotar IA na maioria dos empregos, afirma estudo do MIT

Bloomberg

A inteligência artificial ainda não consegue substituir a maioria dos empregos de maneira economicamente viável, segundo estudo do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, na sigla) em inglês) que buscou abordar os temores sobre a substituição de humanos pela IA em uma série de setores.

Em uma das primeiras investigações aprofundadas sobre a viabilidade da IA substituir o trabalho, os pesquisadores modelaram a atratividade do custo de automatizar várias tarefas nos Estados Unidos, concentrando-se em empregos onde a visão computacional era empregada —por exemplo, professores e avaliadores de imóveis.

A visão computacional é uma área da IA que permite que as máquinas obtenham informações significativas de imagens digitais e outras entradas visuais, com suas aplicações mais gerais aparecendo em sistemas de detecção de objetos para direção autônoma em veículos ou na ajuda à organização de fotos em smartphones.

Adam, o robô barista da Richtech Robotics, em demonstração na CES 2024, evento de tecnologia de Las Vegas - Getty Images via AFP

Os pesquisadores chegaram à conclusão de que apenas 23% dos trabalhadores, medidos em termos de salários em dólares, poderiam ser efetivamente substituídos.

Em outros casos, já que o reconhecimento visual auxiliado por uma IA é caro de instalar e operar, os humanos realizaram o trabalho de forma mais econômica.

A adoção da IA em diversos setores acelerou no ano passado depois que o ChatGPT da OpenAI e outras ferramentas generativas mostraram o potencial da tecnologia.

Empresas de tecnologia como Microsoft e Alphabet, dona do Google, nos EUA, e Baidu e Alibaba na China, lançaram novos serviços de IA e intensificaram os planos de desenvolvimento —em um ritmo que alguns líderes do setor alertaram ser excessivamente rápido.

Os temores sobre o impacto da IA nos empregos têm sido uma preocupação central há muito tempo.

"'As máquinas roubarão nossos empregos' é um sentimento frequentemente expresso durante períodos de mudança tecnológica rápida. Essa ansiedade ressurgiu com a criação de grandes modelos de linguagem", disseram os pesquisadores do Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do MIT em um artigo de 45 páginas intitulado "Beyond AI Exposure" ["Além da Exposição à IA", em tradução livre].

"Descobrimos que apenas 23% dos trabalhadores 'expostos' à visão computacional da IA seria economicamente viável para as empresas automatizarem devido aos altos custos iniciais dos sistemas de IA."

A relação custo-benefício da visão computacional é mais favorável em segmentos como varejo, transporte e armazenamento, todas áreas em que Walmart e Amazon são proeminentes.

Também é viável no contexto da saúde, disse o artigo do MIT. Uma implantação mais agressiva de IA, especialmente por meio de ofertas de assinatura de "AI as a service", poderia expandir outros usos e torná-los mais viáveis, disseram os autores.

O estudo foi financiado pelo Laboratório de IA MIT-IBM Watson e utilizou pesquisas online para coletar dados sobre cerca de 1.000 tarefas assistidas por computação visual em 800 ocupações.

Apenas 3% dessas tarefas podem ser automatizadas de maneira economicamente viável hoje, mas esse número poderia chegar a 40% até 2030 se os custos de dados caírem e a precisão melhorar, disseram os pesquisadores.

A sofisticação do ChatGPT e de concorrentes como o Bard do Google reacendeu a preocupação com a IA eliminando empregos, já que os novos chatbots mostram proficiência em tarefas que anteriormente apenas os humanos eram capazes de realizar.

O FMI disse na semana passada que quase 40% dos empregos do mundo seriam afetados e que os formuladores de políticas precisariam equilibrar cuidadosamente o potencial da IA com as consequências negativas.

No Fórum Econômico Mundial em Davos na semana passada, muitas discussões se concentraram na substituição da força de trabalho pela IA.

O cofundador da Inflection AI e do DeepMind do Google, Mustafa Suleyman, disse que os sistemas de IA são "ferramentas fundamentalmente substitutas do trabalho".

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Um estudo de caso no artigo analisou uma padaria hipotética. Padeiros inspecionam visualmente os ingredientes para controle de qualidade diariamente, mas isso representa apenas 6% de suas tarefas, disseram os pesquisadores.

A economia de tempo e salários resultante da implementação de câmeras e um sistema de IA ainda está longe do custo de tal atualização tecnológica, concluíram.

"Nosso estudo examina o uso da visão computacional em toda a economia, examinando sua aplicabilidade a cada ocupação em quase todos os setores e indústrias", disse Neil Thompson, diretor do Projeto de Pesquisa FutureTech no Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do MIT.

"Mostramos que haverá mais automação no varejo e na saúde, e menos em áreas como construção, mineração ou imóveis", disse ele por email.