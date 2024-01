Bolsa abre em leve queda e dólar sobe com persistência de cautela entre investidores no exterior

São Paulo

A Bolsa brasileira começou o dia caindo e o dólar subia nesta nesta quarta-feira (3), com a persistência do clima de aversão ao risco entre investidores antes de novos dados sobre a economia americana, que podem ajudar a alinhar apostas sobre cortes de juros nos Estados Unidos

Com agenda fraca no cenário local, divulgações no exterior seguem em foco. Para esta terça, são esperados números de atividade industrial e um relatório de emprego nos EUA. Além disso, o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) divulga, à tarde, a ata de sua última reunião de política monetária.

"A ata tem peso elevado diante do atual ceticismo que tem sido mostrado com relação aos cortes previstos para os juros americanos, o que tem contribuído para o ajuste negativo que presenciamos no primeiro pregão do ano. Tanto os números quanto a linguagem do documento poderão aliviar ou contribuir com a piora de sentimento esboçada neste início de ano", dizem analistas da Guide Investimentos.

O primeiro pregão do ano, na terça (2), foi marcado por forte queda do Ibovespa e salto do dólar, o que deve continuar na atual sessão.

Às 10h12, o Ibovespa caía 0,23%, aos 132.389 pontos, enquanto o dólar subia 0,37%, cotado a R$ 4,932.

Dinâmica de juros no exterior será um dos principais fatores no movimento do câmbio em 2024, segundo analistas - Agência Brasil

Na terça, a Bolsa brasileira registrou queda de 1,10% e fechou aos 132.696 pontos, após ter encerrado 2023 em seu maior patamar nominal da história. Já o dólar teve forte alta de 1,29% e terminou o dia cotado a R$ 4,914, num dia marcado por cautela nos mercados globais.

"Apesar de termos peculiaridades aqui no Brasil, há um movimento de aversão a risco no mundo. Depois de uma alta muito forte no mês de dezembro, principalmente, fica claro que os mercados passam por um ajuste à espera dos próximos dados que vão sair na semana nos Estados Unidos", afirma Apolo Duarte, chefe de renda variável e sócio da AVG Capital

Além dos receios antes do relatório de emprego americano, preocupações sobre a economia global também estão no radar de investidores, como aponta Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

Segundo o operador, não houve catalisadores negativos no Brasil, e a forte queda do Ibovespa nesta terça reflete uma onda pessimista internacional.

Na ponta positiva, as ações da Petrobras subiram, acompanhando a alta do petróleo no exterior e atenuando as perdas da sessão.