Elite de Davos avalia riscos globais de outro governo Trump

Bloomberg

Donald Trump está a milhares de quilômetros de distância da cidade alpina suíça de Davos, mas a discussão sobre seu possível regresso à Casa Branca virou assunto antes mesmo da reunião anual da elite global começar.

Nesta segunda-feira (15), em meio a temperaturas congelantes no estado de Iowa, o ex-presidente deve consolidar sua posição de favorito à nomeação de candidato do Partido Republicano nas primárias para a eleição presidencial deste ano. Sua vantagem esmagadora sobre os rivais parece intransponível e as sondagens apontam para um enfrentamento entre Trump e o presidente Joe Biden, empatados na preferência do eleitor.

O ex-presidente dos EUA e candidato presidencial republicano em 2024, Donald Trump, levanta o punho em um evento Commit to Caucus no Simpson College em Indianola, Iowa - Christian MONTERROSA -14.jan.24/AFP

Visto pela última vez em Davos em 2020, quando chegou com uma frota de helicópteros, Trump foi o último líder dos EUA a aparecer no Fórum Econômico Mundial, mas continua a ser um tema popular de discussão entre os participantes que vão desde CEOs e banqueiros a autoridades governamentais.

"Já passamos por isso, sobrevivemos e veremos o que isso significa," disse Philipp Hildebrand, vice-presidente da BlackRock, em entrevista à TV Bloomberg. "Certamente, de uma perspectiva europeia, de uma perspectiva globalista e transatlântica, é claro que é uma grande preocupação."

Ele compartilha a avaliação da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que na semana passada disse que outro mandato de Trump seria claramente uma ameaça.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore, hoje em dia é mais conhecido por sua luta contra as mudanças climáticas, mas já foi candidato à presidência e também compartilhou sua visão sobre a esperada nomeação de Trump pelo Partido Republicano.

"Não creio que seja um fato consumado", disse ele à TV Bloomberg, em Davos. "Tenho visto muitas surpresas ao longo dos anos. Algo me diz que este pode ser um ano de surpresas significativas. Espero que seja esse o caso, porque não quero vê-lo renomeado e reeleito."

Ele também disse que não se deve exagerar a importância da votação em Iowa.

"Não tenho certeza se eles são tão significativos quanto alguns acreditam", disse ele. "Houve tantos exemplos — a última vez em 2016, quando Ted Cruz ganhou em Iowa, e isso não importou nem um pouco. Vimos outros vencerem a convenção em Iowa no lado republicano e depois desaparecerem."