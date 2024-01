Ataques dos EUA no Oriente Médio reavivam temores sobre preço do petróleo e alta na inflação; entenda

Londres | Financial Times

Uma série de ataques liderados pelos EUA contra os rebeldes houthis no Iêmen reacendeu os receios de um conflito mais amplo no Oriente Médio, que poderá inflamar o crescimento dos preços, num momento em que a inflação parece estar a diminuir.

Dezenas de ataques houthis, que o movimento islâmico iemenita começou a realizar em outubro, já levaram a desvios em massa de navios do Mar Vermelho.

Crise pode afetar cadeias globais de suprimentos caso se estenda para a segunda metade do ano, avalia especialista - EPA

Os economistas esperavam que o impacto mais amplo sobre os preços dos bens fosse relativamente contido. Mas aumentam agora as preocupações sobre efeitos de repercussão mais significativos para as matérias-primas, incluindo o petróleo, caso as forças dos EUA sejam ainda mais arrastadas para uma crise regional que se alastra desde o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro.

Ana Boata, chefe de investigação macroeconômica da Allianz Trade, disse que a situação ainda não é uma "bandeira vermelha" para a economia global, mas acrescentou que "o impacto nas cadeias de abastecimento globais pode se tornar mais grave" se a crise se arrastar para além da primeira metade do ano.

Quais são os efeitos dos ataques houthis até agora?

O Mar Vermelho é uma rota marítima comercial vital, representando 15% comércio marítimo global total, incluindo 8% de cereais, 12% do petróleo transportado por via marítima e 8% do gás natural liquefeito transportado por via marítima. Desde o primeiro ataque houthi, em 19 de outubro, o tráfego no Mar Vermelho caiu drasticamente.

O último indicador mensal do comércio de Kiel, publicado na quinta-feira (11) pelo Instituto Kiel para a Economia Global, mostrou que, após o início dos ataques houthis, os fluxos de contêineres através do Mar Vermelho foram menores que a metade do habitual em dezembro, e caíram abaixo de 70% do volume médio do início de janeiro.

Com o desvio em torno do continente africano adicionando de sete a 20 dias no prazo de transporte, as taxas de frete de um contêiner padrão, transportado da China para o norte europeu, aumentaram de US$ 1.500, de novembro, para mais de US$ 4.000.

Algumas economias já estão sentindo os efeitos. O Egito será provavelmente uma delas, dada a dependência do transporte marítimo através do Canal de Suez, que arrecadou mais de US$ 9 bilhões em taxas de trânsito no último ano fiscal.

As empresas também estão relatando tensões. A fábrica alemã da Tesla interrompeu a produção até 11 de fevereiro, porque faltam componentes devido aos tempos de envio mais longos em torno do Cabo da Boa Esperança.

Quão séria é a interrupção do transporte marítimo para a economia em geral?

A perturbação é suficientemente significativa para que os EUA e os seus aliados tomem medidas militares contra os houthis. Desde o início da guerra Israel-Hamas, os tomadores de decisões político-econômicas têm sinalizado um conflito mais amplo no Oriente Médio como um "risco ascendente" para a inflação, que atualmente parece estar diminuindo nas principais economias.

Mas os banqueiros centrais têm se mostrado relativamente otimistas quanto às implicações macroeconômicas mais amplas das condições atuais. O presidente do BoE (Banco da Inglaterra, na sigla em inglês), Andrew Bailey, disse na semana passada que "do ponto de vista econômico –se considerarmos o preço do petróleo, que é um lugar óbvio para olhar–, não tivemos o efeito que eu temia".

As taxas de frete ainda estão muito abaixo dos picos de US$ 14.000 alcançados durante a pandemia. Julian Hinz, diretor do Centro de Pesquisa de Política Comercial do Instituto Kiel, não espera consequências visíveis para os preços ao consumidor, dado que os custos de frete representam uma pequena proporção do valor de bens de alto valor agregado, como os eletrônicos.

"Eventualmente, as empresas aprenderão a gerenciar seus estoques e preços para prazos de entrega mais longos", disse Hinz.

Simon MacAdam, da consultoria Capital Economics, disse que mesmo o aumento muito maior nas taxas de frete de contêineres à vista durante a pandemia impulsionou a inflação global em apenas alguns décimos de ponto percentual —a maioria das mercadorias foi transportada a taxas contratuais fixadas para um ano ou mais.

Ele argumentou que os níveis de estoque deveriam permitir que a maioria das empresas lidasse com prazos de entrega mais longos. A procura mais lenta dos consumidores na sequência da onda de aumentos das taxas de juro pode, entretanto, limitar a capacidade das empresas de aumentar os preços e transferir custos de envio mais elevados para os clientes.

Isso significa que tomadores de decisões político-econômicas podem relaxar?

Não necessariamente. Analistas dizem que uma interrupção prolongada seria um problema mais sério.

A consultora Oxford Economics afirmou na semana passada –antes das greves lideradas pelos EUA– que, se o Mar Vermelho permanecesse fechado ao tráfego comercial durante vários meses, as taxas de transporte marítimo mais elevadas poderiam acrescentar 0,7 pontos percentuais às taxas anuais de inflação até ao final de 2024.

Neste cenário, a inflação global poderá continuar a abrandar e os bancos centrais poderão começar a cortar as taxas de juros a partir de meados do ano, afirmou a Oxford Economics. Mas as taxas poderão não cair tanto quanto os investidores esperavam.

Tomasz Wieladek, economista-chefe para a Europa da T Rowe Price, observou que o transporte marítimo global também tem estado sob pressão devido a uma seca no Canal do Panamá, que reduziu as faixas de trânsito. Isto poderia tornar a ameaça inflacionária mais significativa, argumentou.

"Duas das rotas marítimas mais importantes do mundo são afetadas ao mesmo tempo. Então as taxas de envio provavelmente permanecerão elevadas por algum tempo", disse ele.

Qual é o maior perigo econômico?

O risco mais sério para a inflação, dizem os analistas, é que os mercados de petróleo e gás fiquem assustados com a perspectiva de um conflito muito mais amplo no Oriente Médio. O preço do petróleo diminuiu ao longo de outubro, novembro e dezembro, mesmo quando o conflito Israel-Hamas se alastrou.

Christian Keller, chefe de investigação econômica do Barclays, disse que os elevados níveis de capacidade ociosa, a desaceleração da procura e a oferta robusta de países não-membros da OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados) têm até agora contido preocupações sobre uma interrupção material no fornecimento de petróleo.

No entanto, um salto no preço do petróleo no final da semana passada, na sequência dos ataques liderados pelos EUA, que fizeram o petróleo Brent subir 4%, para US$ 80,50 por barril, sublinhou os receios nos mercados financeiros de que a resposta liderada pelos EUA possa anunciar mais problemas à frente.

A queda dos custos da energia tem sido um dos principais impulsionadores da queda da inflação, então qualquer interrupção representaria um revés nos esforços dos bancos centrais para conter a alta de preços. Wieladek estima que um aumento de 10% no petróleo pode aumentar a inflação na zona euro em 0,4% no prazo de um ano.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse aos jornalistas na sexta-feira (12) que estava "muito preocupado" com o impacto das hostilidades nos preços do petróleo, acrescentando "é por isso que temos de parar com isso".