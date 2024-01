Seis são presos por suspeita de conspiração para impedir abertura da Bolsa de Londres

Londres | Financial Times

A presença policial será intensificada na City de Londres nesta segunda-feira (15) depois que a Polícia Metropolitana da capital britânica prendeu seis ativistas pró-palestinos suspeitos de conspiração para impedir a abertura da Bolsa de Valores de Londres (LSE).

Os seis ativistas estavam "pretendendo atacar a Bolsa de Valores de Londres na manhã desta segunda-feira causando danos e se 'trancando' em um esforço para impedir a abertura do prédio", disse a Met em comunicado.

A conspiração envolvia táticas semelhantes às usadas por ativistas ambientais, como o Just Stop Oil, que se prendem a prédios e dificultam as prisões para a polícia, acrescentou a Met.

Não há negociação presencial na sede da LSE, portanto é improvável que as movimentações do mercado financeiro fossem afetadas pela ação. A Bolsa se recusou a comentar.

Logo da Bolsa de Londres; Polícia Metropolitana da capital britânica prendeu seis suspeitos de conspiração para impedir seu funcionamento - Tolga Akmen/AFP

Um homem de 31 anos foi preso em Liverpool sob suspeita de conspiração para causar danos patrimoniais, e outras cinco pessoas, todas suspeitas de fazer parte da mesma conspiração, foram detidas posteriormente em Liverpool, Londres e Brighton.

"Essas são prisões significativas. Acreditamos que esse grupo estivesse pronto para realizar uma ação perturbadora e danosa que poderia ter sérias implicações se fosse bem-sucedida", disse a superintendente detetive Sian Thomas, da Met, a maior força policial do Reino Unido.

A Palestine Action tem histórico de usar ação direta para perturbar multinacionais de armas e, nos últimos anos, teve como alvo empresas que fornecem material bélico usado no conflito entre Israel e Palestina.

A Met disse que recebeu do jornal Daily Express as informações sobre os protestos planejados para segunda-feira (15) na Bolsa.

As informações sugeriam que o grupo esperava impedir que os trabalhadores entrassem no prédio. No entanto, a polícia está "bastante confiante" de que as prisões deste domingo (14) impediram qualquer perturbação, e a polícia da City de Londres também deslocará efetivo para a região nesta segunda-feira.

O protesto planejado para esta segunda seria o início de uma "semana de ação" da Palestine Action, sobre a qual a polícia disse que ainda está coletando informações.

"Estamos em contato com a polícia da City de Londres, bem como com outras forças em todo o Reino Unido, para garantir que os recursos adequados estejam em vigor para lidar com qualquer perturbação nos próximos dias", disse um porta-voz da Met.

Dezenas de milhares de pessoas marcharam pelo centro de Londres no sábado (13), na mais recente de uma série de manifestações pedindo o fim da ofensiva de Israel na Faixa de Gaza, que já matou mais de 23 mil palestinos desde 7 de outubro.