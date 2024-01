Governo Milei enfrenta teste crucial com dívida de US$ 16 bilhões na Justiça dos EUA

Buenos Aires | Financial Times

O novo presidente da Argentina, Javier Milei, está enfrentando um teste crítico de sua promessa de reconstruir a reputação do país no cenário mundial, já que seu governo com problemas de caixa luta para cumprir um prazo iminente de US$ 16 bilhões (R$ 78 bi) que deve a antigos acionistas privados da empresa estatal de energia YPF.

No ano passado, um juiz de Nova York decidiu que a Argentina devia a quantia recorde a dois investidores agora extintos que haviam processado o governo do país depois que este se recusou a comprar suas ações a uma taxa acordada quando expropriou a YPF em 2012. Suas reivindicações foram em grande parte financiadas pela empresa de financiamento de litígios Burford Capital em troca de uma porcentagem do prêmio.

Então candidato presidencial da Argentina, Javier Milei, comemora resultados da eleição presidencial, em Buenos Aires - Matias Baglietto - 22.out.23/Reuters

A Argentina recorreu da sentença. Enquanto prossegue com seu caso no Tribunal de Apelações do 2º Circuito, a juíza Loretta Preska ordenou que o país apresentasse ativos no valor de cerca de US$ 5 bilhões como garantia até 10 de janeiro, após o qual os demandantes afirmam que seriam forçados a tentar fazer valer seus direitos apreendendo ativos argentinos. Analistas dizem que a Argentina está praticamente certa de não cumprir o prazo.

O caso corre o risco de se tornar um problema para o presidente pró-mercado, que tentou se distinguir dos políticos peronistas de esquerda que expropriaram a YPF. Desde que assumiu o cargo em dezembro, Milei e seus funcionários têm repetidamente destacado a "vontade de pagar" da Argentina, ao mesmo tempo em que argumentam que a grave escassez de moeda forte e os obstáculos políticos impedem que eles o façam a curto prazo.

Os demandantes afirmam que Milei não acalmou suas preocupações de que a Argentina, que enfrentou ondas de litígios internacionais prolongados nas últimas duas décadas, esteja novamente tentando evitar o cumprimento de suas obrigações.

"Apesar das declarações bem-vindas e otimistas do novo presidente da Argentina, os advogados da Argentina deixaram claro que a República não cooperará nem mesmo em coisas básicas", escreveram eles à juíza na semana passada.

A Argentina está atualmente no meio de sua pior crise econômica em duas décadas, com uma inflação anual acima de 200% e quatro em cada dez pessoas vivendo na pobreza. As reservas cambiais do Banco Central estão cerca de US$ 8 bilhões no vermelho. A quantia de US$ 16 bilhões equivale a 32% do orçamento governamental de 2023, observaram os advogados da Argentina em dezembro.

A Burford, listada nos Estados Unidos e no Reino Unido, cuja parte dos US$ 16 bilhões seria de cerca de US$ 6 bilhões, disse aos acionistas que é muito improvável que toda a quantia seja recuperada.

Reconhecendo as "circunstâncias extraordinárias e únicas" da Argentina, Preska concordou em novembro em adiar a execução da sentença de US$ 16 bilhões desde que Buenos Aires acelerasse seu recurso contra o veredicto e apresentasse "ativos mínimos" como garantia.

Os ativos que ela considerou apropriados são os 26% das ações da YPF atualmente de propriedade do governo nacional da Argentina —outros 25% são detidos pelas províncias do país— e os pagamentos que o país deve começar a receber do Paraguai em 2028 em relação a uma barragem hidrelétrica na fronteira.

Os advogados da Argentina disseram que não podem "legal ou praticamente" apresentar esses ativos até 10 de janeiro. O primeiro exigiria aprovação do Congresso —difícil de obter rapidamente pelo governo de Milei— e "a situação econômica do país não permitiria" o último, disse o procurador-geral da Argentina, Rodolfo Barra, ao jornal La Nación em 31 de dezembro.

No final de dezembro, Milei sugeriu a ideia de emitir um título perpétuo para pagar suas obrigações e cobrar dos argentinos o que ele chamou de "imposto Kicillof" para pagar os juros —nomeado em homenagem a Axel Kicillof, ex-ministro peronista e atual governador da Província de Buenos Aires, que defendeu a expropriação da YPF em 2012. Os investidores amplamente criticaram a ideia, citando a falta de demanda por títulos de longo prazo da Argentina.

"Não há como eu saiba para a Argentina apresentar garantias até 10 de janeiro", disse Sebastián Maril, diretor da consultoria Latam Advisors, que acompanhou de perto o caso.

Se a Argentina não apresentar garantias, a próxima ação caberá aos demandantes. Eles pediram a Preska esclarecimentos sobre se, caso a Argentina perca o prazo de 10 de janeiro, eles terão permissão para iniciar o que chamaram de "processo árduo e demorado" de tentar reivindicar a sentença de US$ 16 bilhões apreendendo ativos argentinos.

Os especialistas dizem que isso seria extremamente difícil, se não impossível. Eles observam que a lei dos EUA protege os ativos da Argentina no país, exceto aqueles usados como parte das ações do país para descumprir seus contratos em 2012, que provavelmente não existem.

A história sugere que os demandantes também terão dificuldades fora dos Estados Unidos. A Argentina esteve famosamente envolvida em um jogo de gato e rato com credores dissidentes de uma reestruturação da dívida soberana, no qual os advogados do chamado "fundo abutre" Elliott Capital passaram anos tentando identificar ativos significativos da Argentina. Uma tentativa de apreender um navio da Marinha Argentina em um porto em Gana em 2012 foi bloqueada pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar da ONU. Um acordo foi finalmente alcançado em 2016.

Sebastián Soler, que atuou como procurador-geral assistente da Argentina no governo peronista anterior, disse na X que as apreensões neste caso seriam ainda mais desafiadoras do que foram para os detentores de títulos, que se beneficiaram de uma cláusula nos títulos argentinos renunciando a algumas proteções legais dos EUA para seus ativos.

As condições "representam um obstáculo MUITO grande para os demandantes", disse ele. "É claro que isso não significa que eles não tentarão de qualquer maneira. Ou que não tentarão [apreender ativos] como uma estratégia de assédio, sabendo que não funcionará."

Embora um impasse pareça iminente, Maril disse que o recurso e os esforços de recuperação podem ser um pano de fundo para negociações nos bastidores entre a Argentina e os demandantes.

O governo de Milei, disse ele, "reconheceu claramente que a Argentina quase sempre acaba perdendo esses casos... A Argentina pagou quase US$ 17 bilhões [como resultado] de litígios internacionais desde 2000."

Ele acrescentou: "Os demandantes devem se sentir encorajados pelo fato de que, pela primeira vez em 25 anos, a Argentina tem um governo que mostrou que pretende parar de adiar a solução dos problemas."