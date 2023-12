Milei prepara Aerolíneas e YPF para privatização na Argentina

Bloomberg

O presidente da Argentina, Javier Milei, deu o primeiro passo para privatizar empresas estatais argentinas com um decreto abrangente que abre as portas para empresas privadas assumirem o controle de setores-chave da economia.

Milei —um libertário que deseja reduzir o tamanho do governo e desregulamentar para reverter a economia propensa a crises da Argentina— anunciou uma série de reformas na noite de quarta-feira (20) que permitiriam a venda de dezenas de empresas controladas pelo Estado, muitas delas deficitárias.

Presidente da Argentina, Javier Milei, discursa na Casa Rosada para apoiadores, em Buenos Aires - Enrique García Medina - 14.dez.23/EFE

"Revogar as regras que impedem a privatização de empresas estatais", disse Milei em uma mensagem televisiva, listando as reformas em tópicos. Ele acrescentou que todas as empresas estatais teriam sua estrutura jurídica alterada para abrir caminho para a privatização total.

Milei fez campanha com essa mensagem, mencionando a companhia aérea nacional Aerolíneas Argentinas SA, redes ferroviárias, empresas de mídia estatais e a empresa de água e esgoto AySA como ativos a serem vendidos para operadores privados.

Ele também disse que miraria a empresa estatal de perfuração e refino de petróleo YPF SA e a empresa de energia Enarsa após um período de "transição".

A única companhia mencionada por Milei em seu anúncio foi a Aerolíneas, na qual o governo gastou centenas de milhões de dólares por ano para sustentá-la. Ele disse que autorizou a transferência de ações —provavelmente para os funcionários— e, ao mesmo tempo, liberaria a indústria de viagens aéreas da Argentina.

Embora Milei possa buscar a privatização de empresas por decreto presidencial, é provável que ele enfrente resistência no congresso, onde seu partido é minoria, e pode ter dificuldades para obter votos suficientes para aprovar as desinvestimentos.

"Não vejo um cenário em que este decreto seja apoiado pelo congresso", disse Paulo Farina, sócio da empresa de consultoria Visviva, sediada em Buenos Aires, em uma entrevista. "Ele toca em muitos interesses para não ver uma coalizão congressual tentando rejeitá-lo."

Com sua iniciativa de privatização, Milei imita uma política semelhante adotada pelo ex-presidente Carlos Menem, líder pró-mercado dos anos 1990, que vendeu vários ativos estratégicos na tentativa de reduzir o tamanho do governo após um período de hiperinflação.

Após uma crise devastadora que atingiu o auge no final de 2001, a Argentina optou por reestatizar algumas empresas em uma era de líderes de esquerda, quando foram retomadas a AySa em 2006, a Aerolíneas em 2008 e a YPF em 2012.

Milei, determinado a reduzir os gastos públicos e os subsídios, quer desfazer tudo isso.

"Levaríamos quase um par de anos para privatizar a YPF", disse Milei à Bloomberg News durante a campanha. "Porque a empresa foi destruída e vendê-la hoje a preços de mercado seria entregá-la. Precisamos dela para gerenciar a transição para colocar o setor de energia em ordem."

A YPF e outras empresas de energia argentinas têm enfrentado uma regulamentação pesada para proteger os consumidores das desvalorizações cambiais que impulsionam a inflação, limitando suas receitas e investimentos.

As ações da empresa petrolífera estatal listadas em Nova York ainda são negociadas cerca de 20% abaixo do valor quando o governo a tomou em abril de 2012, assumindo o controle da Repsol SA da Espanha —mesmo após a grande alta no mercado de ações após a vitória eleitoral de Milei no mês passado.

Complicando as coisas está uma decisão judicial dos Estados Unidos neste ano ordenando que a Argentina pague cerca de US$ 16 bilhões depois de cometer erros técnicos durante a nacionalização. O governo disse que vai recorrer.

No entanto, a YPF nos últimos dez anos canalizou seu papel nacionalista para liderar com sucesso o desenvolvimento das riquezas de xisto da Patagônia argentina, e está liderando planos para expansão de gasodutos e exportações de gás natural liquefeito.

Milei escolheu executivos do império petrolífero e siderúrgico do bilionário argentino-italiano Paolo Rocca para liderar a YPF.

Pode ser mais difícil privatizar a YPF do que algumas outras empresas, uma vez que a lei de nacionalização de 2012 contém uma cláusula que exige que dois terços do Congresso aprovem a venda das ações do governo, em vez de apenas uma maioria simples.