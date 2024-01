Grandes empresas de tecnologia dos EUA rejeitam planos para fiscalizar app de pagamento

Reuters

O plano de um órgão fiscalizador dos Estados Unidos para supervisionar empresas como Apple e Google, que fornecem carteiras digitais e aplicativos de pagamento, representa risco para a inovação e deixará alguns participantes fora do mercado, afirmou um grupo de companhias de tecnologia.

As advertências da CCIA (Computer & Communications Industry Association) —cujos membros também incluem Amazon, Meta e X, antigo Twitter— foram feitas em resposta a uma proposta feita em novembro pelo CFPB (Conselho Financeiro de Proteção ao Consumidor) dos EUA.

Apple Pay e Google Pay são alguns dos sistemas de pagamento digitais usados por big techs - Dado Ruvic/Reuters

O órgão afirmou que os serviços de pagamentos e carteiras digitais dos gigantes da tecnologia rivalizam com os métodos de pagamento tradicionais sem darem as mesmas garantias para os consumidores.

A proposta do CFPB, que ainda não foi finalizada, sujeita essas empresas ao mesmo tipo de supervisão atualmente imposta aos bancos, com a agência inspecionando o cumprimento das leis sobre práticas desleais ou enganosas e proteções à privacidade, bem como examinando a conduta dos executivos das companhias. As autoridades esperam que a proposta, conforme redigida atualmente, abranja 17 empresas.

Alguns representantes do setor bancário reagiram calorosamente à proposta, dizendo que as empresas que fornecem serviços semelhantes aos dos bancos têm que ser reguladas e supervisionadas diretamente como acontece com as instituições financeiras.

Por outro lado, Krisztian Katona, chefe de política regulatória da CCIA, afirmou que a proposta representa risco de causar mais danos do que benefícios "já que uma regulamentação digital ampla, excessivamente onerosa ou pesada pode prejudicar significativamente as novas startups desse setor".

A CCIA disse que a proposta do CFPB não identifica os riscos específicos para os consumidores e considera indevidamente os provedores digitais não bancários e os bancos como concorrentes diretos.

"Mesmo que haja alguns casos em que bancos e entidades não bancárias concorram, a realidade do mercado mostra que há mais casos em que suas sinergias ajudam os consumidores, fornecendo serviços complementares", afirma a entidade.