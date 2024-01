Calendários de 1996 viralizam na internet por serem iguais aos de 2024

Washington | AFP

Calendários de 1996 estão fazendo sucesso na internet nos Estados Unidos, onde alguns estão sendo vendidos por mais de US$ 100 (R$ 487) devido à possibilidade de serem reutilizados em 2024.

Tanto 2024 quanto 1996 são anos bissextos, ou seja, têm 366 dias e começam em uma segunda-feira, de acordo com o site especializado timeanddate.

E as semelhanças não param por aí: ambos são anos de Olimpíadas (1996 em Atlanta e 2024 em Paris) e de eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Casal se fantasia de calendário de 2024 em festa de Ano Novo em Coín, no sul da Espanha - Jon Nazca - 1º.jan.2024/Reuters

Os internautas têm feito várias piadas e referências aos anos 1990 nas redes sociais, principalmente a 1996.

Uma postagem, com mais de dois milhões de visualizações no X (anteriormente Twitter), mostra um calendário com o ator Jonathan Taylor Thomas, que quando adolescente atuou na série "Home Improvement", muito popular nos Estados Unidos durante aquela década.

"Para sua informação, se você tiver este calendário de 1996 com Jonathan Taylor Thomas, as datas correspondem a 2024, então você pode reutilizá-lo", alerta a conta SpaceMonkeyX.

Outro usuário desenterrou um calendário da Blockbuster, uma empresa de aluguel de vídeos, no qual aparecem sucessos de 1995 como "Pocahontas", "Batman Forever" e "Gasparzinho".

No eBay, os calendários de 1996 estão à venda por entre US$ 20 a US$ 100. O calendário da atriz Pamela Anderson, que estrelou "Baywatch", custa pelo menos US$ 150 no site de leilões.

Será preciso esperar até 2052 para poder usá-los novamente, assim como os de 2024.