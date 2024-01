Inmetro prorroga inscrições para concurso público com 300 vagas e salário de R$ 8.700

São Paulo

O concurso público do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) teve as inscrições prorrogadas para 5 de fevereiro, de acordo com o Diário Oficial da União desta quarta-feira (10). Inicialmente, candidatos tinham até a última segunda-feira (8) para se aplicar.

São 300 vagas disponíveis para trabalhar na autarquia ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços –100 para início imediato e 200 para formação de cadastro reserva. As oportunidades, voltadas para profissionais com ensino superior, são para pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade, com 60 vagas imediatas, e analista executivo em metrologia e qualidade, com 40.

Os salários iniciais são de R$ 8.700,31, mais auxílio-alimentação de R$ 658.

Sede do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) - Divulgação

Com a prorrogação, o pagamento da taxa da inscrição poderá ser feito até 6 de fevereiro. O valor é de R$ 125, mas doadores de medula óssea e membros de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) puderam solicitar isenção até o final de dezembro.

De acordo com a assessoria de imprensa da banca realizadora do concurso, não é mais possível pedir isenção da taxa.

As inscrições só poderão ser feitas pela internet, mediante cadastro no site do Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional), que organiza o concurso.

Veja o calendário do concurso abaixo

Publicação do edital 5 de dezembro de 2023 Período de Inscrições De 5 de dezembro de 2023 a 5 de fevereiro de 2024 Período de impugnação ao edital de abertura de inscrições 21 e 22 de dezembro de 2023 Período de inscrições para os candidatos que desejem requerer a isenção da taxa de inscrição 21 e 22 de dezembro de 2023 Período para solicitação formal de isenção da taxa de inscrição 26 e 27 de dezembro de 2023 Publicação das respostas às impugnações ao edital, caso existentes 28 de Publicação do resultado preliminar dos pedidos de isenção 15 de janeiro Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 16 e 17 de janeiro Publicação do resultado definitivo dos pedidos de isenção 25 de janeiro Último dia para geração do boleto e pagamento da taxa de inscrição 6 de fevereiro Último dia para envio da documentação comprobatória do candidato inscrito na condição de Pessoa com Deficiência e como solicitante de atendimento especial 6 de fevereiro Publicação da relação de inscritos preliminar (geral + PCD + pessoas negras + atendimento especial) 20 de fevereiro Período para interposição de recurso contra a relação de inscritos preliminar (geral + PCD + pessoas negras + atendimento especial) 21 e 22 de fevereiro Publicação da relação de inscritos definitiva (geral + PCD + pessoas negras + atendimento especial) 12 de março Divulgação dos locais de provas 5 de abril Aplicação das provas objetiva e discursiva 14 de abril Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 15 de abril Período para interposição de recurso contra gabarito preliminar da prova objetiva 16 e 17 de abril Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva 16 de maio Publicação do resultado preliminar da prova objetiva 16 de maio Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva 17 e 18 de maio Publicação do resultado definitivo da prova objetiva 3 de junho

Como será a prova

As provas estão marcadas para 14 de abril e serão divididas em dois horários: pela manhã, das 8h às 13h, prestam o exame candidatos às vagas de analista executivo; à tarde, das 14h às 19h, os de pesquisador-tecnologista.

Serão 70 questões de múltipla escolha, mais uma redação de até 30 linhas. O conteúdo engloba as áreas de:

língua portuguesa;

língua estrangeira (apenas para analista);

raciocínio lógico;

conhecimentos sobre o Inmetro;

conhecimentos específicos.

As provas serão feitas em Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Brasília, Goiânia e Fortaleza. O candidato deverá escolher o município no momento da inscrição.

A seleção será válida por dois anos, a partir da homologação do resultado final.

Buscador mostra todas as vagas do 'Enem dos Concursos'

Também nesta quarta, o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) publica o edital do Concurso Nacional Unificado, apelidado de "Enem dos Concursos". Serão 6.640 vagas em órgãos ligados ao governo federal —entre eles, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ministérios e ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

O DeltaFolha, núcleo de dados da Folha, elaborou um buscador que permite ao candidato ver quais são as oportunidades em cada ministério, instituição ou agência. É possível consultar por cargo ou órgão.

O resultado vai mostrar ao candidato o nível de escolaridade exigido, a quantidade de vagas oferecidas e o salário inicial de cada vaga.

Por exemplo, um candidato que digitar no campo de busca a palavra "analista técnico", receberá 11 resultados. Entre eles, as 90 vagas para analista técnico-administrativo da Advocacia-Geral da União, que exige nível superior e tem salário de R$ 6.761,72 a R$ 7.614,12.