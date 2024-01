IPC-Fipe sobe e fecha 2023 com alta de 3,15%, menos da metade de 2022

São Paulo | Reuters

O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de São Paulo desacelerou e teve uma alta de 0,38% em dezembro do ano passado e fechou 2023 com avanço acumulado de 3,15%, bem abaixo do resultado do ano anterior, informou a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) nesta sexta-feira (5).

A inflação acumulada no ano passado foi menor que a metade dos 7,32% de 2022. Em novembro o índice havia subido 0,43%.

Alta do IPC foi menor do que a variação registrada no mesmo período do ano passado

Em 2023, a maior variação foi registrada por Saúde, com alta acumulada de 8,46%. Também se destacaram os avanços de 7,10% em Educação e de 5,90% em Vestuário.

Outro indicador, o IGP-DI (Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna), acelerou a alta em dezembro, mas fechou o ano de 2023 em queda de 3,30%, informou a FGV (Fundação Getulio Vargas) nesta sexta-feira (5).

O índice, que engloba todo o país, subiu 0,64% no mês, contra 0,50% em novembro, marcando o resultado mais elevado desde maio de 2022 com pressão tanto do atacado quanto dos preços ao consumidor.

Por outro lado, a queda acumulada no período de janeiro a dezembro do ano passado foi a mais intensa para um ano cheio de toda a série histórica.

No mês, o IPA-DI (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que responde por 60% do indicador geral, subiu 0,79%, contra 0,63% em novembro, mas fechou o ano com deflação de 5,92%.